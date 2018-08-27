Россиян вновь и вновь ловят на обещание халявы

Теперь изощренные мошенники действуют от имени Пенсионного фонда

Не соглашайтесь на получение неких страховых начислений - вас обманывают! В последнее время людям на телефон поступают сообщения: от имени Пенсионного фонда торжественно уведомляют, что на лицевом счете по СНИЛС были обнаружены страховые начисления в крупном размере - обычно несколько десятков тысяч рублей, подробности по выплате предлагают узнать на сайте.

У многих людей возникает желание перейти на сайт и узнать эти самые подробности, но я категорически не советую этого делать.

Подозрение вызывает, во-первых, то, что страховые начисления на лицевом счете в ПФР по СНИЛС – это в принципе нормальное явление: они и должны там быть, т.к. работодатели за всех своих работников перечисляют страховые взносы.

Поэтому сообщение о том, что на счете вдруг обнаружены страховые начисления, звучит по меньшей мере странно.

Сумма начисленных страховых взносов – это далеко не конфиденциальная информация, каждый гражданин вправе узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета, запросив в ПФР выписку из него.

Сейчас это можно сделать, не выходя из дома – через Личный кабинет на сайте ПФР или через сайт Госуслуги.

Во-вторых, никакие выплаты страховых взносов в принципе законом не предусмотрены до тех пор, пока гражданин не выйдет на пенсию. Ну и, в-третьих, адрес официального сайта Пенсионного фонда явно отличается от предлагаемого по ссылке.

Иногда точно такое же сообщение приходит уже от имени Паспортного стола. Очевидно, что это очередная уловка мошенников, которые таким вот образом заманивают людей на свой фиктивный сайт.

Для чего им это нужно?

Сообщение на телефон – это лишь первая приманка. Далее, тем, кто из соблазна или из любопытства перешел по указанной ссылке, опять же от официального имени Пенсионного фонда делается заманчивое предложение получить ту самую чудом обнаруженную денежную сумму.

Кто же не захочет просто так получить 30 или 50 тысяч? На это и расчет. На фальшивом сайте предлагается заполнить специальную форму – электронное заявление на получение выплаты.

Такие заявления сейчас действительно используются органами власти при предоставлении гражданам государственных услуг, поэтому у многих это не вызывает подозрения.

А насторожиться нужно: вспомните, что любое официальное заявление в электронной форме подается только с подписью, которую можно поставить лишь из личного кабинета.

Ввод логина и пароля от личного кабинета – это обязательная процедура, которая позволяет системе вас идентифицировать, после чего презюмируется, что все действия исходят действительно от вас.

Если персональное заявление, особенно на выплату денежных средств, предлагается подать без входа в личный кабинет, прямо на сайте, это не может повлечь юридических последствий.

К сожалению, многие забывают о предосторожности и заполняют предложенную форму заявления.

А там требуется ввести все ваши персональные данные – Ф.И.О., дату рождения, адрес, паспортные данные, СНИЛС и, конечно же, реквизиты банковской карты – как же иначе вам смогут выплатить деньги?

Причем указать требуется не только номер карты, но и секретный трехзначный код с обратной стороны, а также срок действия карты.

Понятно, что после того, как вы нажмете кнопке «Подать заявление», все введенные вами данные попадут к преступникам и они в считанные минуты опустошат вашу банковскую карту.

В итоге вы не только не получите обещанной денежной выплаты, но и лишитесь всех личных средств, которые хранятся на карточке.

Раньше по такой схеме предлагалось получить страховые взносы за неиспользованное медицинское страхование – как видно, теперь мошенники придумали новую хитрость: заманивают от имени Пенсионного фонда.

Не доверяйте сообщениям, которые приходят на ваш телефон с незнакомых номеров!

И. СИВАКОВА.