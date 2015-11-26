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Приморские туристы не получат страховых выплат от запрета на поездки в Турцию

26 Ноября 2015, 16:35 | В России

Страховые компании не будут возмещать туристам стоимость путевок в Турцию, аннулированных после того, как МИД России не рекомендовал ездить в страну, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

"На случай невозможности совершения поездки (страховка от невыезда) в правилах страхования у компаний четко указаны риски, по которым происходит отмена поездки. Риска "невыезд по причине запрета на продажу туров" в правилах не предусмотрено. Поэтому этот случай не будет являться страховым", - рассказала "Интерфаксу" председатель комитета по страхованию в сфере туризма ВСС Юлия Алчеева.

Как считают в ВСС, туристы также не смогут обратиться за компенсацией в рамках договора страхования гражданской ответственности туроператоров. "По страхованию ответственности туроператоров случай также не страховой. Если введен запрет, то это не зависящие от сторон причины. Соответственно, туроператор не может считаться не исполнившим обязательство, т. е. страховой случай не происходит и по договорам гражданской ответственности туроператоров", - уточняют страховщики.

Под риск "отмена поездки" заявление МИДа о нежелательности поездок также не подпадает. Однако Алчеева уточнила, что туристы смогут получить компенсацию за путевку в том случае, если туроператор объявит официально, в соответствии с Федеральным законом о туристской деятельности, о неисполнении своих обязательств.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: страховая компания  турция  страховщик  турист 






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