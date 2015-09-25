Попрошайкам в военной форме скоро мало не покажется

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев подготовил проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Парламентарий предлагает включить в уголовное право новую статью 239.1 «Ношение военной формы в целях попрошайничества». Нововведение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей либо исправительных работ на срок до 6 месяцев за «ношение военной формы одежды военнослужащих Вооруженных сил СССР и Вооруженных сил Российской Федерации или сходной с ними формы в целях попрошайничества».

Как отметил Михаил Дегтярев, сегодня федеральное законодательство никак не ограничивает деятельность недобросовестных лиц, которые для получения денег от доверчивых прохожих могут легко сочинить историю о своем якобы участии в боевых действиях в Афганистане или на Северном Кавказе, а для большей убедительности одевают военную форму, которая им никогда не принадлежала. По мнению законодателя, такими действиями эти лица наносят прямой моральный ущерб реальным участникам боевых действий, вредят репутации армии.

- Военный человек с протянутой рукой на улице - это ЧП. Власть, люди должны бы сразу кинуться и помочь. Но уличная мафия довела общество до того, что попрошайка в форме стал частью городского ландшафта. Этого быть не должно, - считает Михаил Детгярев.

ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: На сегодня административное и уголовное законодательство достаточно благосклонно относится к попрошайкам. Единственным, пожалуй, серьезным исключением является ч. 1 ст. 151 УК РФ, которая регламентирует наказание за вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством и попрошайничеством. Это преступление наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, арестом на срок от 3 до 6 месяцев либо лишением свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в октябре прошлого года МВД России предложило дополнения в ст. 151 УК РФ — 6-летний тюремный срок для тех, кто просит милостыню, используя малолетних детей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.