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Стали известны расценки на доносы в России
На этом деле можно заработать до 10 миллионов рублей
Минюст России утвердил приказ МВД о выплате вознаграждения гражданам, помогающим полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, пишет газета «Коммерсантъ».
По данным издания, порядок материального поощрения информаторов разрабатывался МВД более года. Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Из приказа МВД следует, что решение о выплате вознаграждения до 500 тысяч рублей будет принимать начальник регионального управления, до 3 миллионов рублей — уже первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, но соответствующее решение останется лично за главой ведомства Владимиром Колокольцевым.
После поимки преступника или предоставления гражданином достоверной информации (выплаты негласным агентам регламентированы другими документами) финансово-экономический департамент МВД обязан перечислить оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым назначением. Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счет в банке. В первом случае гражданин обязан написать расписку. В случае отказа в выплате МВД обязано уведомить информатора письменно в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения. Отказ, очевидно, может быть обжалован, в том числе в судебном порядке.
Сейчас полиция выплачивает вознаграждение в исключительных случаях, обещая премию за поимку особо опасных преступников. Специального фонда в правоохранительных органах нет, средства выделяются из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай. Большинство информаторов за содействие награждаются ведомственными медалями «За содействие МВД», грамотами, ценными подарками и удостоверением внештатного сотрудника.
В МВД полагают, что материальное поощрение подстегнет граждан активнее помогать полиции.
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