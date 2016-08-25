Россиян будут банкротить семьями

«Финпотребсоюз» направил в комитет Госдумы по вопросам собственности законопроект, по которому иск о самобанкротстве можно будет подать сразу от лица мужа и жены, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Поправки вносятся в действующий закон о банкротстве физлиц. Депутаты Госдумы шестого созыва, банкиры и юристы признают целесообразность такого подхода: это поможет сэкономить время и средства. Но эксперты опасаются, что в ходе реализации инициативы могут нарушаться права кредиторов или одного из истцов-супругов.

Напомним, прошедшие с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц 9 месяцев показали, что в Приморье граждане не торопятся объявлять себя несостоятельными, а суды - принимать решения в их пользу. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», за все это время лишь 19 приморцев получили статус банкрота, при том что личные заявления в Арбитражный суд Приморского края подали около 200 человек.

Как пишут «Известия», по действующему закону о банкротстве (вступил в силу 1 октября 2015 года) мужу и жене нужно подавать два разных иска о самобанкротстве, собирать пакет дублирующих документов, дважды платить госпошлину. Эти иски при действующей практике могут рассматривать два разных финансовых управляющих и даже разные арбитражные суды - по месту прописки истцов. По словам главы «Финпотребсоюза» Виктора Майданюка, это «значительно усложняет и без того непростую и дорогую процедуру».

В рамках «семейного банкротства», по замыслу авторов законопроекта, все дублирующие расходы и действия будут устранены. «Физические лица, состоящие в зарегистрированном и не расторгнутом браке», смогут подать одно заявление о признании несостоятельными обоих супругов. Вознаграждение финансовому управляющему будет уплачиваться «в однократном размере». При принятии решения о признании мужа и жены банкротами (или реструктуризации их долгов) суды должны будут учитывать все требования кредиторов в отношении каждого из супругов и все источники дохода истцов. Но и правила о недопустимости освобождения супругов от обязательств перед кредиторами будут распространяться на каждого из истцов.

Прецедент, когда суд признал банкротом целую семью, уже создан. В ноябре 2015 года Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротами супругов Алексея и Марину Кузьминых, общий долг которых перед четырьмя банками и магазином достигал 775 тыс. рублей. На момент вынесения решения ежемесячный доход Алексея Кузьминых составлял 10 800 рублей, его супруга не была трудоустроена. Суд объединил заявления супругов о самобанкротстве в один процесс, был сформирован единый реестр требований кредиторов и единая конкурсная масса. Признавая истцов банкротами, суд учел, что они официально являются супругами и имеют совместно нажитое имущество.

По действующему закону на собственное банкротство может подать любой гражданин с долгом выше 500 тыс. рублей, если предполагает, что не сможет его обслуживать. В суд он будет обязан предоставить списки своих кредиторов и должников с указанием сумм задолженности, опись своего имущества, в том числе находящегося в залоге, справку о наличии счетов, вкладов, доходах и уплаченных налогах за три года. Кроме того, он будет обязан отчитаться о всех совершенных за последние три года сделках с недвижимостью и прочим имуществом дороже 300 тыс. рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, на конец июня 2016 года у 597,4 тыс. россиян долги по кредитам превысили 500 тыс. рублей, а срок просрочки - 90 дней. По оценкам Объединенного кредитного бюро («дочка» Сбербанка), на 1 августа формально под действие закона о банкротстве подпадают 609 тыс. граждан. По данным Центробанка, просроченная задолженность по кредитам населению превышает 800 млрд рублей.

Депутаты Госдумы шестого созыва, члены комитета по вопросам собственности поддержали создание в России механизма «семейного банкротства», но с оговорками.

- Совместное банкротство супругов будет удобно как должникам, так и кредиторам: механизм сэкономит и время, и средства на процесс банкротства физлиц, - отметил депутат Николай Лакутин (фракция «Справедливой России»). - Закон о банкротстве физлиц требует совершенствования. Но с момента вступления в силу закона прошло мало времени, и нужно еще посмотреть, как его нормы будут работать на практике.

По мнению депутата Натальи Бурыкиной (фракция «Единой России»), перед введением механизма совместного банкротства супругов нужно провести налоговую реформу.

- Для реализации этой инициативы супруги должны декларировать свои доходы, - пояснила Наталья Бурыкина. - То есть сначала должны быть введены семейные декларации, и только после этого - механизм «семейного банкротства». Сейчас часть доходов россиян облагается налогами, часть не задекларирована.

Начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей Голец отметил, что механизм «семейного банкротства» существует в ряде стран, например в США.

- Каких-либо дополнительных рисков при введении инициативы я не усматриваю: при проведении процедуры все положения Семейного кодекса продолжают действовать, в частности, режимы совместной, долевой или раздельной собственности на имущество, - отметил представитель Бинбанка.

По мнению партнера юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко, кредиторам будет удобно отслеживать ход реализации имущества или оспаривания сделок супругов в рамках одного процесса, взаимодействовать с одним финансовым управляющим.

Впрочем, их интересы могут быть нарушены в ходе «семейного банкротства».

- Если один из супругов являлся платежеспособным и кредиторы, допустим, могли получить удовлетворение своих требований от него в обычном порядке, они будут вынуждены проходить затратную и сложную процедуру банкротства при введении нового механизма, - отмечает управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

По мнению партнера BGP Litigation Дмитрия Базарова, в ходе реализации инициативы «Финпотребсоюза» встанет вопрос квалификации долгов супругов в качестве общих или индивидуальных.

- Удовлетворение требований кредитора по индивидуальному долгу за счет общей конкурсной массы нарушает права не только остальных «общих» кредиторов, но и второго супруга, - отметил Дмитрий Базаров.

По мнению собеседников, супругам не стоит забывать, что решение о признании их обоих банкротами может поставить крест на дальнейших попытках взять новый кредит в банках. И легкость судебного процесса не компенсирует срочной потребности в деньгах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.