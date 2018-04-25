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Чиновники, включая некоторых губернаторов, продолжают безбоязненно выводить в оффшоры наворованные деньги
Среди «отличившихся» губернаторы, депутаты, сотрудники исполнительных органов власти…
Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье, на основании которого уже выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, завил глава ведомства Юрий Чиханчин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
К таким публикациям относятся, в числе прочего, панамское, райское и английское досье, пишет РИА «Новости». "Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье", — рассказал Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".
Он отметил, что ведомство выявило множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей, в которых участвовали подконтрольные россиянам юрлица.
"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней.", - добавил глава Росфинмониторинга.
Результаты расследования направлены в правоохранительные органы.
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