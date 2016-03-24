www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Деньги с карт россиян мошенники научились воровать прямо в магазинах

24 Марта 2016, 11:02 | В России

Потери клиентов российских банков от мошенничества в торговых точках в 2015 году составили 200 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это следует из расчетов, которые специально для «Известий» подготовила компания «Инфосистемы Джет». Специалисты компании отмечают изменение приоритета у мошенников — если в прошлом году большее количество преступлений совершалось с использованием карты с чипом, то теперь больше в ходу карты с магнитной полосой.

Глава направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что преступники изготавливают карты-клоны (так называемый белый пластик) и отправляются с ними за покупками. Цель злоумышленников — провести операцию по магнитной полосе карты при оплате через POS-терминал.

— На карте-клоне чипа заведомо нет, терминал его не идентифицирует. И после трех неудачных попыток провести операцию по чипу многие банки позволяют провести трансакцию по магнитной полосе. В итоге с карт клиентов банков списываются средства за покупки, которые те не совершали, — говорит Алексей Сизов.

По его словам, данные для карт-клонов злоумышленники получают разными способами. Чаще всего — установкой скиммингового оборудования на банкоматы и POS-терминалы в магазинах и предприятиях торговли. Полученные данные наносят на магнитные полосы карт-клонов.

Начальник отдела мониторинга и контроля Бинбанка Алла Сазонова отмечает, что наибольшей популярностью у мошенников пользуются магазины электроники и ювелирных изделий.

— Первые — как цель для возможной перепродажи устройств, а вторые — как товары, практические не теряющие свою стоимость, — пояснила Алла Сазонова.

Представитель Бинбанка добавляет, что средний размер потерь по мошенническим операциям оценить трудно: он индивидуален в каждом случае, поскольку нарушителям заведомо неизвестно, каков остаток средств на счете держателя карты.

— Нередки случаи, когда средства на счете человека уже закончились, а мошенники продолжают попытки проведения операций, — указала Алла Сазонова. — Любой эмитент, выпускающий карты, должен запрещать проведение операций по магнитной полосе, если на карте присутствует чип. Частыми стали случаи, когда применен «белый пластик» (карта-клон) и эмитент в настройках своего процессингового центра не запретил такие операции.

На этот случай, напоминает она, у МПС есть программа Chip Liability Shift, предусматривающая следующее: если эмитент разрешил такую операцию на своей стороне, то несет ответственность именно он, а не эквайрер с торговой точкой. По закону «О национальной платежной системе» с 1 января 2014 года банки обязаны возвращать клиентам украденное с карточных счетов. Правда, законом не предусмотрены четкие сроки возврата денег. И в данном случае расторопность банка показывает, насколько ему важен клиент.

— Проблема хищений денег с банковских карт клиентов усугубляется тем, что, как правило, банк перекладывает ответственность за случившееся на клиента, заставляя его искать и предъявлять доказательства того, что деньги с карты снял мошенник, а не он сам, — говорит председатель коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Он рассказывает, что многие предприниматели, оперирующие хоть сколько-нибудь значимыми суммами, стараются не держать большие деньги на счетах, привязанных к карте, а хранить на отдельном счете, доступ к которому можно получить только, обратившись лично в банк. Практика правоприменения показывает, что в среднем только одному из 10 клиентов удается вернуть деньги, украденные с его карты, взыскав их с банка, подытоживает юрист.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: преступление  эмитент  магнитная полоса  банковская карта  кибермошенничество  pos-терминал  чип  УК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru