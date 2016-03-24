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Деньги с карт россиян мошенники научились воровать прямо в магазинах
Потери клиентов российских банков от мошенничества в торговых точках в 2015 году составили 200 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Это следует из расчетов, которые специально для «Известий» подготовила компания «Инфосистемы Джет». Специалисты компании отмечают изменение приоритета у мошенников — если в прошлом году большее количество преступлений совершалось с использованием карты с чипом, то теперь больше в ходу карты с магнитной полосой.
Глава направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что преступники изготавливают карты-клоны (так называемый белый пластик) и отправляются с ними за покупками. Цель злоумышленников — провести операцию по магнитной полосе карты при оплате через POS-терминал.
— На карте-клоне чипа заведомо нет, терминал его не идентифицирует. И после трех неудачных попыток провести операцию по чипу многие банки позволяют провести трансакцию по магнитной полосе. В итоге с карт клиентов банков списываются средства за покупки, которые те не совершали, — говорит Алексей Сизов.
По его словам, данные для карт-клонов злоумышленники получают разными способами. Чаще всего — установкой скиммингового оборудования на банкоматы и POS-терминалы в магазинах и предприятиях торговли. Полученные данные наносят на магнитные полосы карт-клонов.
Начальник отдела мониторинга и контроля Бинбанка Алла Сазонова отмечает, что наибольшей популярностью у мошенников пользуются магазины электроники и ювелирных изделий.
— Первые — как цель для возможной перепродажи устройств, а вторые — как товары, практические не теряющие свою стоимость, — пояснила Алла Сазонова.
Представитель Бинбанка добавляет, что средний размер потерь по мошенническим операциям оценить трудно: он индивидуален в каждом случае, поскольку нарушителям заведомо неизвестно, каков остаток средств на счете держателя карты.
— Нередки случаи, когда средства на счете человека уже закончились, а мошенники продолжают попытки проведения операций, — указала Алла Сазонова. — Любой эмитент, выпускающий карты, должен запрещать проведение операций по магнитной полосе, если на карте присутствует чип. Частыми стали случаи, когда применен «белый пластик» (карта-клон) и эмитент в настройках своего процессингового центра не запретил такие операции.
На этот случай, напоминает она, у МПС есть программа Chip Liability Shift, предусматривающая следующее: если эмитент разрешил такую операцию на своей стороне, то несет ответственность именно он, а не эквайрер с торговой точкой. По закону «О национальной платежной системе» с 1 января 2014 года банки обязаны возвращать клиентам украденное с карточных счетов. Правда, законом не предусмотрены четкие сроки возврата денег. И в данном случае расторопность банка показывает, насколько ему важен клиент.
— Проблема хищений денег с банковских карт клиентов усугубляется тем, что, как правило, банк перекладывает ответственность за случившееся на клиента, заставляя его искать и предъявлять доказательства того, что деньги с карты снял мошенник, а не он сам, — говорит председатель коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.
Он рассказывает, что многие предприниматели, оперирующие хоть сколько-нибудь значимыми суммами, стараются не держать большие деньги на счетах, привязанных к карте, а хранить на отдельном счете, доступ к которому можно получить только, обратившись лично в банк. Практика правоприменения показывает, что в среднем только одному из 10 клиентов удается вернуть деньги, украденные с его карты, взыскав их с банка, подытоживает юрист.
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