В России началась облава на полицейских, которые регистрировали автомобили-"конструкторы"

В среду в рамках масштабного дела о незаконной регистрации "машин-конструкторов" прошли обыски в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, а также в 11 районных отделениях ГИБДД. По сведениям деловой газеты "Золотой Рог", в ближайшее время охота на взяточников может получить продолжение непосредственно в Приморье.

Свыше двух десятков следственно-оперативных групп одновременно работали по уголовным делам о незаконной регистрации автомобилей в Забайкальском крае группой, в состав которой входили трое сотрудников полиции.

"Для фиксации следов преступной деятельности группы сегодня были проведены следственно-оперативные мероприятия. Одновременно работали свыше 20 следственно-оперативных групп, в том числе в Краснодарском и Приморском краях", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР Забайкальского края.

Также обыски прошли в местах проживания фигурантов уголовного дела, изъяты около десятка "автомобилей-конструкторов", документы на них, деньги, компьютерная техника, печати ГИБДД, а также другие предметы, имеющие значение для дела.

По информации СУ СКР, в отношении сотрудников полиции, входящих в состав группы, уголовные дела возбуждены по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере), в отношении гражданских лиц - по ч. 3 и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение незаконных действий в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 12 человек, в том числе три сотрудника ГИБДД, занимались постановкой на учет автомобилей, ввоз которых на территорию РФ запрещен. Утром в среду при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения все участники группы были одновременно задержаны в Чите и других регионах страны.

"Сотрудники ГИБДД, используя полномочия по регистрации транспортных средств, незаконно регистрировали так называемые "автомобили-конструкторы", ввезенные из-за границы с нарушением требований Таможенного кодекса РФ", - говорится в сообщении СКР.

За незаконные действия полицейские получали от других участников группы взятки в размере от 50 до 100 тыс. рублей. В дальнейшем незаконно зарегистрированные автомашины перепродавались.

По имеющимся у следствия данным, деятельность группы охватывает 2014-2015 годы. За это время были незаконно зарегистрированы около 100 автомашин.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток