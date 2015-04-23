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В России началась облава на полицейских, которые регистрировали автомобили-"конструкторы"

23 Апреля 2015, 12:57 | В России

В среду в рамках масштабного дела о незаконной регистрации "машин-конструкторов" прошли обыски в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, а также в 11 районных отделениях ГИБДД. По сведениям деловой газеты "Золотой Рог", в ближайшее время охота на взяточников может получить продолжение непосредственно в Приморье.

Свыше двух десятков следственно-оперативных групп одновременно работали по уголовным делам о незаконной регистрации автомобилей в Забайкальском крае группой, в состав которой входили трое сотрудников полиции.

"Для фиксации следов преступной деятельности группы сегодня были проведены следственно-оперативные мероприятия. Одновременно работали свыше 20 следственно-оперативных групп, в том числе в Краснодарском и Приморском краях", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР Забайкальского края.

Также обыски прошли в местах проживания фигурантов уголовного дела, изъяты около десятка "автомобилей-конструкторов", документы на них, деньги, компьютерная техника, печати ГИБДД, а также другие предметы, имеющие значение для дела.

По информации СУ СКР, в отношении сотрудников полиции, входящих в состав группы, уголовные дела возбуждены по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере), в отношении гражданских лиц - по ч. 3 и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение незаконных действий в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 12 человек, в том числе три сотрудника ГИБДД, занимались постановкой на учет автомобилей, ввоз которых на территорию РФ запрещен. Утром в среду при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения все участники группы были одновременно задержаны в Чите и других регионах страны.

"Сотрудники ГИБДД, используя полномочия по регистрации транспортных средств, незаконно регистрировали так называемые "автомобили-конструкторы", ввезенные из-за границы с нарушением требований Таможенного кодекса РФ", - говорится в сообщении СКР.

За незаконные действия полицейские получали от других участников группы взятки в размере от 50 до 100 тыс. рублей. В дальнейшем незаконно зарегистрированные автомашины перепродавались.

По имеющимся у следствия данным, деятельность группы охватывает 2014-2015 годы. За это время были незаконно зарегистрированы около 100 автомашин.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: полиция  авто  регистрация  взятки  конструкторы  приморье  коррупция  ГИБДД 






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Комментарии

  • Псевдоним14:44, 23.04.2015#

    что-то цифра мелковата. . . . Десятки тысяч более реальна.

  • Псевдоним14:53, 23.04.2015#

    Выйдете на морской вокзал и посмотрите на таможенный склад прямо сейчас мотни кузовов, распилов. и все это завтра будет в виде классных авто.

  • псевдо15:01, 23.04.2015#

    Посадить этих уродов! У меня авто аннулировали и все суды проиграл

  • псевдо15:10, 23.04.2015#

    конструктор 08 года оформления. . с 8 года ездил и все

  • Димон15:18, 23.04.2015#

    Это называется - НЕОТВРАТИМОСТЬ. Правильно автосалон сказал. А то начинается: все тут стоят, я только два раза в день по встречке, я с 2008 года езжу. . . .

  • апчр16:40, 23.04.2015#

    Купи себе или жене второе такое же авто, только нормальное, под полную пошлину. Сделай второй комплект гос. номеров, закурочь у себя номер кузова и гоняй на двух наздоровье

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