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За ношение футболок "Раб валютной ипотеки" задержано около 50 человек
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Комментарии
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Псевдоним09:12, 23.03.2015#
странные эти "рабы валютной ипотеки", столько времени у них было для подачи заявления в банк на пересмотр договора, аж с 2005 года(сегодня 2015 уже!). Доллар вырос не вчера и даже не 2 года назад!я сам влез в ипотеку, по собственному желанию, мня никто не заставлял и только я буду отвечать за то как ее выплачивать. нытики!
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Псевдоним10:05, 23.03.2015#
Интересные люди - подписали договор, годами платили меньше, чем взявшие в рублях, а потом - помогите, доллар подорожал!А ведь это в чистом виде риск заемщика. Давайте тогда все забьем на выплаты кредитов, пусть и нам помогают. И ведь не самые бедные брали такие ипотеки, простоа сэкономить захотели. Так что футболки бы им переделать на "раб тупости и жадности"
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Псевдоним19:16, 25.03.2015#
а где его взять, этот дом малютки? Не хотите помогать нуждающимся, а отобрать и обеспечивать чужих людей, это мы пожалуйста, лишь бы людям хуже было и , если уж на то пошло, они и ходили молча. что то людям с украины никаких условий не предъявляли, не хотят - помощь тулят, а свои граждане молча работайте дальше на банки всю жизнь. . .
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Псевдоним17:08, 23.03.2015#
Я не понимаю , а почиму должны помогать за счет налогоплательщиков! Я не согласен ! Поему . кто хотел сладко есть и сладко спать должны теперь улучшить свое положения за счет всех остальных! Вы брали волютную эпотеку !Пролетели будте любезы платите !! А то когда бакс был дешевый и платежи были гараздо ниже , чем при рублевой эпотеки они молчали ! как все стало не в их пользу стали орать!! Не можете платить квартыры ваши на т орги выставить! Всех касается рублевые эпотеки !! надо обвалить рынок жилья ! А то цены на квартиры задраны необоснованно! Все побежали догонять курс Бакса
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Псевдоним19:10, 25.03.2015#
что за чушь вы несете?) по вашему ипотеку берут те, кто хотел сладко спать? платежи не были ГОРАЗДО дешевле, многих просто убедили взять именно валютную ипотеку в банке. и многие может и согласились бы отдать квартиры, но неподъемные долги на всю жизнь еще и без квартиры как то слишком. если это риск для заемщика, то и риск для банка, забрали квартиру - и отвалите от людей. и если уж наше правительство в состоянии платить беженцам из других стран, то будьте добры и помогать собственным гражданам.
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Причина задержания? Где основание? Полицейских уволить.