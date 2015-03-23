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За ношение футболок "Раб валютной ипотеки" задержано около 50 человек

23 Марта 2015, 01:53 | В России
На Красной площади полицейские задержали прогуливающихся людей в футболках «Раб валютной ипотеки», сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на портал «ОВД-Инфо».
 
Задержания начались 22 марта примерно в 14:30 по мск. При этом никаких противоправных действий задержанные не предпринимали: они гуляли по площади в футболках, когда к ним подошли полицейские и провели в автобус без объяснения причин задержания.
 
Сейчас в ОВД доставлены около 50 задержанных: по информации «ОВД-Инфо» 10 человек в ОВД «Китай-город» и 9 человек в ОВД «Тверской». Другие источники сообщают о 50 задержанных, некоторых везут в ОВД «Арбат».
 
Газета «Золотой Рог», Владивосток. 
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Теги: футболка  задержание  ипотека 



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Комментарии

  • Merlin06:39, 23.03.2015#

    Причина задержания? Где основание? Полицейских уволить.

  • сергей07:36, 23.03.2015#

    а вы думали вы в сказку попали ?

  • приморский08:06, 23.03.2015#

    Путинизм!"37год" скоро

  • Псевдоним09:12, 23.03.2015#

    странные эти "рабы валютной ипотеки", столько времени у них было для подачи заявления в банк на пересмотр договора, аж с 2005 года(сегодня 2015 уже!). Доллар вырос не вчера и даже не 2 года назад!я сам влез в ипотеку, по собственному желанию, мня никто не заставлял и только я буду отвечать за то как ее выплачивать. нытики!

  • Псевдоним10:05, 23.03.2015#

    Интересные люди - подписали договор, годами платили меньше, чем взявшие в рублях, а потом - помогите, доллар подорожал!А ведь это в чистом виде риск заемщика. Давайте тогда все забьем на выплаты кредитов, пусть и нам помогают. И ведь не самые бедные брали такие ипотеки, простоа сэкономить захотели. Так что футболки бы им переделать на "раб тупости и жадности"

  • Псевдоним11:11, 23.03.2015#

    Арестовали правильно. В наше не спокойное время надо страдать молча. Больше работать и не перечить начальству! Детей надо отбирать у таких протестантов! В дом малютки!

  • Псевдоним19:16, 25.03.2015#

    а где его взять, этот дом малютки? Не хотите помогать нуждающимся, а отобрать и обеспечивать чужих людей, это мы пожалуйста, лишь бы людям хуже было и , если уж на то пошло, они и ходили молча. что то людям с украины никаких условий не предъявляли, не хотят - помощь тулят, а свои граждане молча работайте дальше на банки всю жизнь. . .

  • Псевдоним11:28, 23.03.2015#

    Надо был на футболках писать "дурак" . Как можно без валютных доходов брать валютный кредит , это безответсвенно . Я против помощи за счёт других.

  • Псевдоним17:08, 23.03.2015#

    Я не понимаю , а почиму должны помогать за счет налогоплательщиков! Я не согласен ! Поему . кто хотел сладко есть и сладко спать должны теперь улучшить свое положения за счет всех остальных! Вы брали волютную эпотеку !Пролетели будте любезы платите !! А то когда бакс был дешевый и платежи были гараздо ниже , чем при рублевой эпотеки они молчали ! как все стало не в их пользу стали орать!! Не можете платить квартыры ваши на т орги выставить! Всех касается рублевые эпотеки !! надо обвалить рынок жилья ! А то цены на квартиры задраны необоснованно! Все побежали догонять курс Бакса

  • Псевдоним19:10, 25.03.2015#

    что за чушь вы несете?) по вашему ипотеку берут те, кто хотел сладко спать? платежи не были ГОРАЗДО дешевле, многих просто убедили взять именно валютную ипотеку в банке. и многие может и согласились бы отдать квартиры, но неподъемные долги на всю жизнь еще и без квартиры как то слишком. если это риск для заемщика, то и риск для банка, забрали квартиру - и отвалите от людей. и если уж наше правительство в состоянии платить беженцам из других стран, то будьте добры и помогать собственным гражданам.

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