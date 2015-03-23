За ношение футболок "Раб валютной ипотеки" задержано около 50 человек

На Красной площади полицейские задержали прогуливающихся людей в футболках «Раб валютной ипотеки», сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на портал «ОВД-Инфо».

Задержания начались 22 марта примерно в 14:30 по мск. При этом никаких противоправных действий задержанные не предпринимали: они гуляли по площади в футболках, когда к ним подошли полицейские и провели в автобус без объяснения причин задержания.

Сейчас в ОВД доставлены около 50 задержанных: по информации «ОВД-Инфо» 10 человек в ОВД «Китай-город» и 9 человек в ОВД «Тверской». Другие источники сообщают о 50 задержанных, некоторых везут в ОВД «Арбат».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.