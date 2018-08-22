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Ту-204 экстренно запросил посадку из-за возгорания двигателя
На борту находились 202 пассажира
Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings вылетел утром из Уфы в Сочи, но почти сразу же вернулся в аэропорт вылета из- за возгорания левого двигателя, пострадавших нет. Отметим, что в свое время шесть Ту-204-300 эксплуатировал ныне ликвидированная авиакомпания «Владивосток Авиа». И претензий к самолетам было предостаточно, в том числе значительный расход топлива по сравнению с импортными аналогами.
«В 5.06 местного времени (3.06 мск) по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», выполнявшее рейс 808 Уфа - Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту «Уфа». На борту находились 202 пассажира», - говорится в сообщении аэропорта Уфы.
Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна.
«В 5.22 местного времени (3.22 мск) был дан отбой тревоге. Пострадавших нет», - сообщает аэропорт.
С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи.
Воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование.
Авиакомпания Red Wings принимает меры по отправке пассажиров в Сочи.
Аэропорт «Уфа» открыт для полетов, рейсы выполняются согласно центрального расписания.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания Red Wings с 2016 года на 100% принадлежит лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». В конце 2017 года стало известно, что акционеры Red Wings и «Нордавиа» намерены создать из компаний авиационный холдинг под общим управлением.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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