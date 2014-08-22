Роспотребнадзор нашел в виски Jack Daniel's средство от клещей

В спиртном напитке выявлено содержание бензилового эфира бензойной кислоты. По данным Роспотребнадзора, это вещество «обладает сенсибилизирующими свойствами, вызывает аллергические реакции, способно вызвать функциональные изменения в центральной периферической нервной системе, широко применяется в качестве акарицидного средства [средства от клещей]».

О каких-либо вредных веществах, обнаруженных непосредственно в виски Jack Daniel's, региональное управление Роспотребнадзора не сообщает, пишет ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.

Претензии ведомства связаны с тем, что «реализация виски Jack Daniel's Tennessee Whiskey и Jim Beam (American Whiskey, Bourbon) производства США осуществляется с маркировкой, не соответствующей установленным требованиям законодательства Российской Федерации». Кроме того, виски Jack Daniel's продается «без оценки на соответствие Единым санитарным правилам, при этом на маркировке заявлено о соответствии требованиям данного нормативного документа».

«В отношении хозяйствующих субъектов, где была выявлена реализация виски и спиртного напитка с названными нарушениями, возбуждены административные дела. Мероприятия продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Вчера ведомство сообщало, что ликер Jack Daniel's Tennessee Honey в составе которого были обнаружены несвойственные алкогольному напитку вещества, будет изъят из продажи в Екатеринбурге до 22 августа. Этот спиртной напиток продается в четырех магазинах города.

Роспотребнадзор подготовил «предписание о прекращении действия декларации о соответствии на спиртной напиток Jack Daniel's Tennessee Honey в адрес импортера с последующим уведомлением органа, зарегистрировавшего декларацию».

В компании – представителе торговой марки «Браун-Форман Рус», которая занимается надзором за брендами Jack Daniel's в России, об изъятии продукции из продажи не знают.

«Мы знали, что решение об изъятии может быть принято в течение нескольких дней. С тех пор нам ничего не поступало», — рассказал корреспонденту РБК руководитель отдела маркетинга «Браун-Форман Рус» Александр ГОРЕЛИН. Информацию о том, какое количество продукции исчезнет из магазинов, он предоставить не смог. «Мы отправили им [в Роспотребнадзор] официальное письмо с просьбой о разъяснении», — добавил Горелин.

Роспотребнадзор во время проверки неверно классифицировал ликер Jack Daniel's Tennessee Honey, приняв его за виски, объяснил Горелин ИТАР-ТАСС.

«В опубликованном сообщении было сказано, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили в спиртном напитке вещества, несвойственные для виски. Однако он классифицируется как спиртной напиток и является ликером на основе виски Jack Daniel's», — сказал он.

Горелин добавил, что в этом напитке, кроме виски, находятся мед и сахар. Их наличие, согласно российской классификации спиртной продукции, правомерно.

Напомним, что ZRPRESS.RU, уже сообщал, специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружили в виски Jack Daniel's Tennessee Honey Liqueur, произведенном в США, не свойственные составу этого алкогольного напитка химические вещества.

Также установлено, что продажа виски Jack Daniel's Tennessee и Jim Beam осуществлялась с ненадлежащей маркировкой.

Также ZRPRESS.RU уже сообщал, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждала, что при осуществлении государственного надзора за оборотом алкогольной продукции выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в области защиты прав потребителей при обороте на территории Российской Федерации американского виски «Бурбон».

Так, виски КЕНТУКИ СТРЭЙТ БУРБОН "КЕНТУКИ ДЖЕНТЕЛЬМЕН" производства "Barton 1792 Distillery" (США) не проходил государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, при этом на его этикетке указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – «ЕАС».

Также в указанном спиртном напитке выявлены фталаты, которые способны вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин. Роспотребнадзором проводятся контрольно-надзорные мероприятия и по данному факту.

Подробности: http://zrpress.ru/health/v-rossii_04.08.2014_67683_rossija-gotovitsja-nanesti-ekonomike-ssha-sokrushitelnyj-udar--zapretit-import-amerikanskogo-viski.html

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.