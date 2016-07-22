Игра Pokemon GO уже начала похищать данные пользователей

Общее количество столичных пользователей, играющих в игру Pokemon GO в сетях «большой тройки», составило свыше 180 тыс., из которых порядка 69 тыс. человек - абоненты МТС, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом сообщили в компании МТС, исходя из оценки количества жителей столичного региона, уровня проникновения смартфонов, профиля потребления услуг и развития сетей мобильной связи.

— Ежесуточно количество пользователей увеличивается на 30–35% у всех операторов большой тройки, заявили "Известиям" в пресс-службе МТС. — Пиковые часы активных сессий приходятся на 8.00–10.00, а также с 18.00 до 23.00. В среднем абоненты МТС скачивают 5 Мб трафика в течение часа игры. Средний трафик на пользователя в сутки не превышает 30 Мб.

Сколько человек играет в Pokemon Go, выяснить проблематично, ведь официально ее нет в российских магазинах приложений Google Play и AppStore, поэтому пользователи идут на разные ухищрения, чтобы установить игру. Тем не менее в «Лаборатории Касперского» не рекомендуют ставить нелегальный Pokemon GO.

— Некоторые экземпляры игры, которые пользователь скачивает из недоверенных источников, содержат троян, перехватывающий контроль над устройством жертвы и похищающий личные данные. Поэтому мы рекомендуем всё-таки дождаться официального запуска игры в России, — рассказывает антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Макрушин. — Мы прогнозируем, что популярность Pokemon GO подхлестнет количество хакерских атак, направленных на аккаунты в iCloud и Google: игра автоматически привязывается к аккаунту на смартфоне или планшете, и, получив к ним нелигитимный доступ, злоумышленники смогут перепродавать угнанные игровые профили на популярных площадках.

Игра Pokemon Go была выпущена компанией Nintendo 6 июля. В день запуска компания оценивалась в $17,1 млрд. За полторы недели капитализация компании достигла $42 млрд (рост составил порядка 116%). Суть игры состоит в том, что пользователь, ориентируясь по карте на своем смартфоне, ходит по городу и ловит своим телефоном покемонов. Далее ему необходимо тренировать пойманных персонажей и участвовать в сражениях против покемонов других игроков.

Гендиректор Digital Security Илья Медведовский рассказал, что интересна фигура основателя компании — разработчика игры Джона Хенка. Ранее он создал занимавшуюся 3D-картографией компанию KeyHole, которую впоследствии купила Google. KeyHole принадлежали американские разведывательные спутники, а главным инвестором выступал инвестфонд ЦРУ In-Q-Tel.

— Конечно, не исключено, что Джон Хенк просто внезапно поменял сферу интересов, переключившись на игры, но обычно подобное непростое прошлое не проходит бесследно и дает о себе знать. Как минимум через 3D-картографию прослеживается определенная связь между обоими его проектами, — считает Илья Медведовский. — Вся эта история служит хорошим способом переключить внимание от насущных технических проблем, связанных с ИБ (в частности, с недекларированными возможностями оборудования американских вендоров, в том числе Intel и Cisco). Получается, что покемон — чуть ли не корень всего мирового зла, связанного с АНБ. При всей неоднозначности этой истории.

Были несколько случаев, когда преступники, используя специальный модуль Lure, который приманивает покемонов, заманивали пользователей в безлюдные места и там их грабили. Тем не менее генеральный директор Zecurion Алексей Раевский уверен, что из-за игры уровень преступности существенно не повысится.

— С одной стороны, для злоумышленников велик соблазн воспользоваться новой игрой для привлечения потенциальных жертв в малолюдные места. И такая возможность уже была использована как минимум для одного вооруженного ограбления, — рассказал он. — Ситуация осложняется тем, что у играющего на время игры отключается инстинкт самосохранения и он даже психологически не готов к возникающим проблемам в реальном мире. С другой стороны, злоумышленники должны учитывать, что потенциальная жертва приходит к ним с включенной видеокамерой на смартфоне, информация с которой, скорее всего, где-то сохраняется. Остаться в такой ситуации неопознанным очень сложно, и у полиции не должно быть особых проблем в расследовании подобных преступлений. Также с ростом популярности игры на приманки будет приходить всё большее количество игроков, лишая злоумышленников одного из существенных козырей — малолюдности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.