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Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету

21 Декабря 2016, 22:11 | В России

Такое предложение было озвучено во время заседания Государственной думы

Госдума РФ на специальном совещании, посвященном трагической гибели в Турции российского посла Андрея Карлова, призвала парламенты мира и международные парламентские организации объединиться против международного терроризма и поставить ему заслон на законодательном уровне, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Депутаты предложили присвоить имя погибшего дипломата Дальневосточному федеральному университету.

«Убийство дипломатического представителя государства - тягчайшее преступление, грубейшим образом попирающее нормы международного права», - подчеркивается в документе Госдумы.

Депутаты Госдумы считают, что парламентарии через закон могут противостоять террору; они призвали парламенты государств - членов ООН в целях пресечения финансирования международного терроризма «принять необходимые законодательные меры против спонсоров террористической деятельности».

Они также заявили о необходимости установить «дополнительные меры безопасности, исключающие в дальнейшем саму возможность нападения на глав и сотрудников российских дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом».

Госдума потребовала, чтобы виновные в этой «чудовищной провокации» - как исполнители, так и те, кто направлял руку террориста, - понесли заслуженное наказание.

Депутаты предложили безотлагательно наладить эффективное взаимодействие правоохранительных органов и других ведомств России, Турции и иных государств, «ставящих не на словах, а на деле своей целью полное искоренение терроризма в отдельном регионе и в мире в целом».

Парламентарии считают, что лучшим памятником Андрею Карлову станет установление мира и спокойствия в регионе, полное освобождение от террористов всех населенных пунктов и восстановление мирной жизни в многострадальной Сирии.

В понедельник 19 декабря в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов. МИД России квалифицировал нападение как теракт. Президент Владимир Путин в связи с убийством посла России в Анкаре Андрея Карлова и терактом в Берлине поручил российским спецслужбам принять дополнительные меры для обеспечения безопасности внутри России и российских загранучреждений за рубежом.

Кроме того, имя посла будет также присвоено Дипломатическому клубу МГИМО. А Ученый совет Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ учредил стипендии и премии имени убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом в среду сообщается на сайте вуза.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, имеющий при себе удостоверение сотрудника полиции; он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В результате действий преступника были ранены три человека. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: посол  турция  мид  госдума  карлов  убийство  анкара  лавров  Путин 






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