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Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа

21 Ноября 2017, 17:33 | В России

Россиян предупредили о новых схемах кражи денег

Пенсионный фонд России (ПФР) просит россиян бережно относиться к информации о номере страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспортных данных из-за появления мошеннических схем в интернете.

В сообщении ПФР отмечается, что в последнее время в интернете появились сайты, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе фонда. На втором этапе предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают перевод средств на счет клиента.

Напомним, ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выпустила разъяснения в связи с использованием паспортных данных граждан для незаконного оформления микрозаймов на других лиц.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: снилс  мошенник  микрозайм  паспорт  ПФР  сайт  Роскомнадзор 



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