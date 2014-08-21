Хакеры, взломавшие Twitter премьера Медведева, советуют не пользоваться iPhone

Представители хакерской группировки «Анонимный интернационал» (АИ), взломавшие Twitter-аккаунт премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, призывают не пользоваться iPhone.

Именно через смартфон главы правительства они получили доступ к его аккаунтам в Facebook, «ВКонтакте» и Twitter, рассказали представители группировки «Известиям». По мнению экспертов по IT-безопасности, речь может идти о взломе облачного хранилища данных iCloud или о вирусе, который премьеру нечаянно передал по e-mail его сотрудник. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на «Известия».

- Не пользуйтесь iPhone. То есть пользоваться можно, но хранить там личную информацию нельзя, - заявил один из представителей «Анонимного интернационала» «Известиям».

Эта хакерская группировка получила широкую известность 22 июля, когда выложила в публичный доступ переписку вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА в блоге «Шалтай-Болтай». 1 августа были обнародованы письма депутата Госдумы Роберта ШЛЕГЕЛЯ. 14 августа хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева. В его Twitter появились сообщения о том, что он уходит в отставку и ему «стыдно за правительство». Кроме того, было написано, что теперь он становится «свободным фотографом» и любит читать Twitter Алексея НАВАЛЬНОГО. Также была выложена переписка Медведева с сотрудниками и членами правительства.

По словам членов АИ, они познакомились на закрытом хакерском форуме, через который продолжают общаться до сих пор. Никто из них не знает, сколько всего членов насчитывает группировка. Все участники сообщества носят имена героев сказки Льюиса КЭРРОЛЛА «Алиса в Зазеркалье». В публичном поле хакеров представляют два пресс-секретаря, которые взяли себе псевдонимы Шалтай и Болтай.

Напомним, что еще в прошлом году поднимался вопрос о необходимости запретить российским чиновникам пользоваться iPhone. В конце 2013 года служба безопасности Белого дома в Вашингтоне запретила Бараку ОБАМЕ пользоваться iPhone - и российские законодатели и спецслужбы начали лоббировать поправки в регламент госучреждений и принятие закона о необходимости либо полного запрета на использование иностранных телефонов, либо запрета их эксплуатации без перепрошивки во избежание утечки информации. Увы, как видим, российского премьера, весьма падкого на гаджеты, вопросы безопасности своей работы мало волнуют.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.