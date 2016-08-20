В России разработали кошелек, который нельзя потерять

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», житель Новосибирска придумал кошелек, который невозможно потерять. На первый взгляд «умный» кошелек ничем не отличается от обычного, но он оснащен специальным чипом-маячком.

Кошельку уже дали название - MiWilli. В нем находится чип, который оповещает владельца через смартфон.

Как передает Сибирское агентство новостей, если сигнал будет потерян, смартфон оповестит об этом хозяина. Ноу-хау поможет не только вовремя сообщить о краже, но и обнаружить местонахождение кошелька с помощью функции поиска. Кошелек MiWilli изготовлен из итальянской кожи.