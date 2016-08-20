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В России разработали кошелек, который нельзя потерять
20 Августа 2016, 16:32 | В России
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», житель Новосибирска придумал кошелек, который невозможно потерять. На первый взгляд «умный» кошелек ничем не отличается от обычного, но он оснащен специальным чипом-маячком.
Кошельку уже дали название - MiWilli. В нем находится чип, который оповещает владельца через смартфон.
Как передает Сибирское агентство новостей, если сигнал будет потерян, смартфон оповестит об этом хозяина. Ноу-хау поможет не только вовремя сообщить о краже, но и обнаружить местонахождение кошелька с помощью функции поиска. Кошелек MiWilli изготовлен из итальянской кожи.
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