В России запретят эвакуацию машин, не мешающих движению

Депутаты Государственной думы решили поддержать автолюбителей, которые зачастую жалуются на несправедливую эвакуацию своих транспортных средств, сообщает Zrpress.ru co ссылкой на «Известия». Вице-спикер Госдумы Игорь ЛЕБЕДЕВ, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав НИЛОВ, а также депутат Андрей СВИНЦОВ подготовили законопроект, согласно которому предлагается разрешить не эвакуировать машины на штрафстоянку, если данные транспортные средства не создают препятствия для движения пешеходов или для водителей других транспортных средств. Аналогичные поправки эти же депутаты вносили осенью прошлого года, но тогда они не были приняты.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Они запрещают «возможность применения задержания транспортного средства (под которым понимается его перемещение на штрафстоянку), а также его последующее там хранение, если автомобиль не создает препятствия для движения пешеходов и для водителей других транспортных средств». Фактически депутаты предлагают утвердить понятие «условная эвакуация», когда на штрафстоянки не увозили бы все машины без разбора. Они также предлагают разрешить водителям забирать свой автомобиль (при необходимости оплатить штраф), если эвакуатор с транспортным средством еще не начал движение.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на эвакуацию транспортного средства установлены расценки, которые возмещаются водителем, при этом автовладелец выплачивает штраф, в несколько раз превышающий наказание, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, что, по мнению народных избранников, нельзя назвать справедливым. Так, например, в городе Москве за эвакуацию транспортного средства установлена такса в размере 5 тыс. рублей (а за содержание на специализированной стоянке - 1 тыс. рублей за каждые сутки, исключая первые). В Санкт-Петербурге цена достигает 2,5 тыс. рублей (плюс 30 рублей за каждый час содержания, то есть 720 рублей в сутки).

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что работу эвакуаторов в крупных мегаполисах можно оценить как безобразную, потому что данная сфера поставлена на «коммерческие рельсы» и многие эвакуаторы занимаются только тем, что зарабатывают деньги.

- Причем водители эвакуаторов получают премии с эвакуированных машин, город получает доходы. Зарабатывают все, а страдают автомобилисты. Мы не первый раз поднимаем данный вопрос. Считаем, что эвакуация должна быть условной, а не безусловной, как есть сейчас. Если автомобиль, который припаркован на тротуаре, мешает и не дает проехать другим без нарушения правил дорожного движения, то его надо эвакуировать, - говорит он. - Иначе бывает, когда водитель подходит к своей машине, а машину ему уже не отдают и говорят ехать на штрафстоянку. Хотя водитель рядом и по всем нормам и правилам они обязаны отдать. Но сотрудники эвакуаторов этого не делают.

Другой соавтор законопроекта - депутат Андрей Свинцов также отметил коммерческую заинтересованность работников эвакуаторов.

- Бывают ситуации, когда человек приехал и у него стало плохо с сердцем. Он припарковался, никому не мешает, готов при необходимости оплатить штраф. В таких случаях эвакуировать не надо. А получается, что тут же приезжает эвакуатор и увозит машину. В правилах четко написано: нарушил - заплати штраф. Если машина никому не мешает, то водитель несет санкции Административного кодекса, - говорит он. - У нас эвакуация не просто платная, она коммерческая. Ее превратили в бизнес. Машины увозят даже с платных мест, где можно стоять. Потом месяцами приходится ходить по судам и доказывать, что там ты стоял совершенно законно. Это просто хамство. Вносим такой закон, чтобы прекратить беспредел эвакуаторов.

На сегодняшний день увезти машину на штрафстоянку могут по нескольким основным причинам: нарушение правил стоянки, остановка на проезжей части или остановка в тоннеле с созданием препятствий для других автолюбителей, отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования, управление автомобилем без документов, заведомо неисправная система автомобиля, нахождение автомобиля в угоне, нарушение правил перевозки габаритных или опасных грузов, отказ водителя выполнить законные требования сотрудника полиции. Однако эксперты отмечают, что зачастую машины эвакуируют даже по незначительному поводу, чем добавляют хлопот владельцам авто.

Депутат Вячеслав ЛЫСАКОВ («Единая Россия»), лидер всероссийской политической партии «Автомобильная Россия», подтвердил, что проблема с эвакуаторами существует, но она заключена в правоприменительной плоскости. Парламентарий отметил, что законодательные изменения, которые предлагают его коллеги из ЛДПР, лишь продублируют действующее законодательство.

- Проблемы всегда есть, однако это не значит, что надо дублировать существующее законодательство. Но это проблемы в правоприменении, а не в законодательстве. Потому что если водителю не возвращают автомобиль, то это называется мерой обеспечения эвакуации. Если водитель к моменту погрузки может устранить причину задержания, то машину никуда никто не имеет права увозить. Они должны машину вернуть, переписать протокол или сделать в нем отметку, выписать штраф, - заявил он.

Председатель общероссийского общественного «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает, что вносимые либерал-демократами изменения не помогут справиться с дорожной мафией. Он отмечает, что необходимо кардинально сократить основания для эвакуации транспортных средств, сделать так, чтобы за эвакуацию не платили водители, а также по примеру западных стран разрешить забирать машины на штрафстоянки только в тех местах, где оборудован специальный знак.

- У нас сейчас в этом плане законодательство не соблюдается. По закону если водитель подошел к машине, даже если эвакуация началась, то машину обязаны ему вернуть. Там прямо записано, что эта мера применяется до устранения причины задержания транспортного средства. А причина в том, что машина мешает. Если он подошел, то может перепарковать и решить проблему. Сегодня по нынешнему законодательству в 60% случаев эвакуация проходит незаконно, с нарушениями. Это мафия, которая здесь сформировалась и злоупотребляет своим положением, - добавил он.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.