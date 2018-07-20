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В главном научном институте "Роскосмоса" проходят обыски
По данным газеты "Коммерсант", обыски начались в пятницу утром. Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты некоторых сотрудников ЦНИИМаша, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Мероприятия проводятся в рамках расследования дела о государственной измене.
Источники издания заявили, что спецслужба проверяет "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами: спецслужбы выяснили, что за рубеж "утекли" секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука, пишет РИА Новости.
"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт",— заявил один из собеседников издания.
Называть фамилии фигурантов и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия.
Корреспонденты РИА Новости попытались связаться с Пайсоном, но он сбрасывает звонки.
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