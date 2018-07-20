В главном научном институте "Роскосмоса" проходят обыски

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинформирован об этом и поручил оказывать следствию "максимальное содействие", уточнил собеседник агентства.

По данным газеты "Коммерсант", обыски начались в пятницу утром. Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты некоторых сотрудников ЦНИИМаша, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Мероприятия проводятся в рамках расследования дела о государственной измене.

Источники издания заявили, что спецслужба проверяет "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами: спецслужбы выяснили, что за рубеж "утекли" секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука, пишет РИА Новости.

"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт",— заявил один из собеседников издания.

Называть фамилии фигурантов и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия.

Корреспонденты РИА Новости попытались связаться с Пайсоном, но он сбрасывает звонки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.