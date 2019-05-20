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Мошенники освоили новый способ кражи денег через банкоматы Сбербанка
Жертва сама вводит пин-код, а дальше дело техники
В России участились случаи кражи денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка. Эксперты объясняют используемый мошенниками способ несовершенством устройств.
Суть мошенничества, пишет РБК, заключается в том, что преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Когда он все это делает, предыдущая операция автоматически заканчивается, и человек лишается своих денег.
Трюк мошенников срабатывает в том случае, если жертва успевает ввести пин-код в течение полутора минут: в противном случае терминал прерывает операцию.
В правоохранительных органах отмечают, что подобный вид мошенничества появился полгода назад, однако в последние две недели число подобных случаев резко выросло.
В самом Сбербанке клиентам предлагают быть внимательными и в случае малейших сомнений отказываться от проведения операции. Однако часть экспертов считает, что проблема есть и у самих терминалов. Дело в том, что в устройствах других банков сначала надо вставить карту, а уже потом выбирать операцию и вводить реквизиты. И объясняется это не различием моделей терминалов, а настройками.
Вопрос и в слишком долгом времени на автоматическое прерывание операции. Если бы это происходило за 30 секунд, то у мошенников было бы меньше шансов на успех.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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