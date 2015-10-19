Мужчина погиб из-за нерасторопности службы спасения "112"

В Татарстане разгорается скандал, связанный с работой единого телефона экстренных служб «112», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Правоохранительные органы республики выясняют, почему полицейские не отреагировали на сообщение о помощи, переданное им оператором службы. Проверяют следователи и оператора, по вине которого полицейские могли и не получить информацию о помощи. А пока идет расследование, эксперты отмечают невысокую эффективность работы службы «112».

Именно трагедия, которая произошла в Татарстане 10 октября 2015 года, стала очередным поводом, для экспертов усомниться в эффективности единого телефона экстренных служб «112».

— В Лаишевский райотдел полиции 11 октября обратились родственники местного жителя Сергея Елесина. Они рассказали, что он на своей машине Chevrolet Niva 10 октября уехал по делам и пропал, — рассказала «Известиям» официальный представитель Следственного комитета РФ по Татарстану Ильвира Газизова.

Во время поисковой операции сыщики решили проверить базу звонков, поступивших на службу «112» за последние дни. Тогда и выяснилось, что пропавший местный житель около 18 часов вечера 10 октября звонил на номер «112» и просил о помощи.

— Прослушав запись разговора мужчины с оператором службы, выяснилось, что он попал в ДТП с автомобилем ВАЗ-2115 и между ним и водителем «Жигулей» назревает конфликт. Водитель Chevrolet Niva подробно описал оператору службы район, где произошло ДТП, — рассказали «Известиям» в СК по республике Татарстан.

Полицейские обследовали предполагаемый район, в котором произошел конфликт между Сергеем Елесиным и водителем автомобиля ВАЗ-2115. В результате обгоревший Chevrolet Niva, внутри которого находился труп Елесина, полицейские нашли 13 октября. В тот же день сыщики задержали и предполагаемых убийц.

Сейчас следователи проводят проверку в отношении оператора системы «112», которому успел позвонить Сергей Елесин, пока его преследовали.

— Поверка сейчас проходит и в отношении сотрудников ОМВД России по Лаишевскому району, которым было передано сообщение службы «112», — сообщила «Известиям» официальный представитель СК по Татарстану Ильвира Газизова.

В самом МВД «Известиям» не стали комментировать сообщение о проверке своих сотрудников, однако рассказали, кто оказался убийцами Елесина.

Сыщики задержали братьев Фаниса и Рамиса Ситдиковых, работавших в местной агрофирме. По информации МВД РФ по республике Татарстан, 10 октября после празднования Дня сельского хозяйства Рамис Ситдиков пьяным сел за руль своих «Жигулей», а Фанис занял пассажирское место.

— При повороте в сторону села Песчаные Ковали Атабаевского тракта Фанис Ситдиков не уступил дорогу машине Елесина, в результате между ними возник конфликт, рассказали «Известиям» в МВД республики. — Фанис выскочил из машины, подбежал к Елесину и ударил его. Тот, испугавшись, сел в машину и уехал. Но подогретые алкоголем братья решили разобраться с Елесиным и стали преследовать его.

На допросе Ситдиковы рассказали, что им удалось догнать Chevrolet Niva и врезаться в нее. От сильного удара машина перевернулась. Братья вытащили Елесина из автомобиля и стали избивать, сначала руками, а потом Фанис, достав лопату, несколько раз ударил мужчину по голове.

— Поняв, что мужчина не подает признаков жизни, подозреваемые положили тело потерпевшего в его машину и уехали домой, — рассказали «Известиям» в МВД. — Там старший — Рамис — лег спать, а младший, сев в другую машину, вернулся на место происшествия и, отогнав поврежденную Chevrolet Niva в лесопосадку, облил ее бензином и поджег.

В СУ СКР по Республике Татарстан в отношении братьев Ситдиковых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство») и ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»).

Между тем родственники убитого Сергея Елесина готовят сейчас заявление в республиканскую прокуратуру и СК, в котором будут жаловаться на действия оператора службы «112».

Однако официальный представитель МЧС РФ по республике Татарстан Ренат Рахматуллин рассказал «Известиям», что внутренняя проверка не выявила нарушений инструкций в действиях оператора «112», которая принимала звонок от потерпевшего Сергея Елесина.

— Разговор длился более двух минут. За это время оператор отправила информацию в полицию Лаишевского района и предложила звонившему мужчине перезвонить еще и на прямой телефон полиции «102», рассказывает Ренат Рахматуллин. — Поймите, единый телефон «112» — это не номер экстренной службы, а телефон обычного call-центра, оператор которого занимается только тем, что передает полученную от заявителя информацию в полицию, скорую помощь, пожарную охрану. А специалисты данных служб уже спешат на помощь, — говорит представитель МЧС. — Вот пускай следствие и разбирается, почему полицейские не успели спасти человека.

Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012–2017 годы» была утверждена правительством в мае 2012 года. Согласно концепции ФЦП, на создание «системы-112» во всех субъектах РФ отводится 6 лет. Финансирование предполагается осуществить в следующем размере: за счет средств федерального бюджета — 22 896,82 млн рублей, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 19 317,33 млн рублей и за счет внебюджетных источников — 23 610,08 млн рублей за все годы реализации программы.

Однако в ноябре 2014 года правительство урезало финансирование ФЦП по созданию системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» с 40 млрд до 25 млрд рублей, а до 2017 года на нее должно быть выделено только 8 млрд из 23 млрд рублей.

Сейчас служба работает в тестовом режиме в Татарстане, Курской и Московской областях. К деятельности службы в Подмосковье возникли вопросы у Счетной палаты. У аудиторов появились претензии к областным Управлению государственной противопожарной службы (УГПС) МЧС и министерству госуправления по реализации регионального проекта «Система 112». На эту программу из бюджета в 2014–2015 годах было выделено 251,5 млн рублей, но СП уже насчитала различных нарушений на 152,4 млн.

Ревизоры выяснили, что диспетчерские центры принимают работы и оборудование с нарушением процедур, не спешат оформлять их в свою собственность, некоторые ведомства просрочили свою часть работ, есть отклонения от технических заданий. Обнаружены фиктивные работы на 1,8 млн рублей. В УГПС признали нарушения и обещали их устранить.

Эксперты говорят, что накопившиеся претензии к системе «112» в большинстве своем обоснованны, и отмечают невысокую эффективность работы этой службы. По словам зампреда комиссии по безопасности Общественной палаты Дмитрия Чугунова, у службы «112» две основных проблемы: непрофессионализм сотрудников и невысокая скорость реакции.

— По сути, система «112» — это ретранслятор, который просто получает и передает информацию профильным ведомствам. При этом велик риск, что на каком-то уровне пакет этой информации потеряется. Мне сотрудники МВД лично рассказывали, как получили сообщение о потасовке через два часа после того, как потасовка случилась.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.