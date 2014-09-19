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Россиянин отсудил у автодилера 70 000 рублей за плохое отношение

19 Сентября 2014, 15:42 | В России

Житель Москвы выиграл в суде дело, на которое его, по его собственным словам, побудило «отношение сотрудников официального дилера». Поводом для иска россиянина послужила задержка сроков поставки заказанного автомобиля, отказ проводить ремонт по гарантии, а в конце — необходимость самому оплачивать экспертизу. Об этом сообщает портал Pravo.ru.

История началась в декабре 2012 года. Алексей Калаш внес предоплату за кроссовер Mazda CX-5, обязавшись, по условиям договора, внести остаток суммы после поступления автомобиля в салон. По договору Калаша должны были уведомить о прибытии машины 25 февраля. Этого не произошло, но клиент добросовестно внес остаток суммы. Вот только автомобиль удалось получить лишь 9 марта.

На этом история не закончилась, поскольку уже в апреле автомобиль неожиданно перестал разгоняться свыше 60 км/ч. Россиянин обратился в официальный автосервис, который выявил, что такой дефект связан с установкой сигнализации. Тем не менее, получить официальный отказ выполнять гарантийный ремонт ему так и не удалось из-за «сломанных компьютеров».

В итоге москвич направил в центр заказное письмо с требованием экспертизы, которую провели в его присутствии 7 мая. Эксперты согласились с выводами сотрудников автосервиса. Экспертизу оплачивал дилер, а когда выяснилось, что дефекта нет, счет был отправлен покупателю.

Россиянин заплатил и отремонтировал автомобиль на свои деньги, однако ему не понравилось отношение со стороны сотрудников сервиса, которые, по его словам, «не объяснили, в чем было дело». В итоге в июле Калаш отправил дилеру претензию, которая осталась без ответа. Тогда россиянин обратился в суд с иском, в котором он требовал от официального дилера 69 400 руб. в качестве неустойки, 54 000 руб. за экспертизу (как необоснованное обогащение), 4900 руб. в виде процентов за пользование денежными средствами, 30 000 руб. за моральный вред и 34 700 руб. штрафа. Итого: 193 000 руб.

Судья, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что истец частично прав. В итоге, в соответствии с решением за 10 дней просрочки дилер должен будет заплатить 40 000 руб., за моральный вред – 5000 руб., а также 25 000 рублей штрафа. В сумме – 70 000 руб.

Стоит отметить, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Отметим также, что недавно стало известно о россиянине, который отсудил 400 000 рублей за ржавчину на автомобиле.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: авто  автосервис  автодилер 



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