Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россиянин отсудил у автодилера 70 000 рублей за плохое отношение
Житель Москвы выиграл в суде дело, на которое его, по его собственным словам, побудило «отношение сотрудников официального дилера». Поводом для иска россиянина послужила задержка сроков поставки заказанного автомобиля, отказ проводить ремонт по гарантии, а в конце — необходимость самому оплачивать экспертизу. Об этом сообщает портал Pravo.ru.
История началась в декабре 2012 года. Алексей Калаш внес предоплату за кроссовер Mazda CX-5, обязавшись, по условиям договора, внести остаток суммы после поступления автомобиля в салон. По договору Калаша должны были уведомить о прибытии машины 25 февраля. Этого не произошло, но клиент добросовестно внес остаток суммы. Вот только автомобиль удалось получить лишь 9 марта.
На этом история не закончилась, поскольку уже в апреле автомобиль неожиданно перестал разгоняться свыше 60 км/ч. Россиянин обратился в официальный автосервис, который выявил, что такой дефект связан с установкой сигнализации. Тем не менее, получить официальный отказ выполнять гарантийный ремонт ему так и не удалось из-за «сломанных компьютеров».
В итоге москвич направил в центр заказное письмо с требованием экспертизы, которую провели в его присутствии 7 мая. Эксперты согласились с выводами сотрудников автосервиса. Экспертизу оплачивал дилер, а когда выяснилось, что дефекта нет, счет был отправлен покупателю.
Россиянин заплатил и отремонтировал автомобиль на свои деньги, однако ему не понравилось отношение со стороны сотрудников сервиса, которые, по его словам, «не объяснили, в чем было дело». В итоге в июле Калаш отправил дилеру претензию, которая осталась без ответа. Тогда россиянин обратился в суд с иском, в котором он требовал от официального дилера 69 400 руб. в качестве неустойки, 54 000 руб. за экспертизу (как необоснованное обогащение), 4900 руб. в виде процентов за пользование денежными средствами, 30 000 руб. за моральный вред и 34 700 руб. штрафа. Итого: 193 000 руб.
Судья, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что истец частично прав. В итоге, в соответствии с решением за 10 дней просрочки дилер должен будет заплатить 40 000 руб., за моральный вред – 5000 руб., а также 25 000 рублей штрафа. В сумме – 70 000 руб.
Стоит отметить, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Отметим также, что недавно стало известно о россиянине, который отсудил 400 000 рублей за ржавчину на автомобиле.
Новости тематики
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Чиновники, включая некоторых губернаторов, продолжают безбоязненно выводить в оффшоры наворованные деньги
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Мошенника Мавроди похоронят за счет государства
- Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа
- В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь
- Всем задержанным полицией дадут право на звонок
Новости раздела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Чиновники, включая некоторых губернаторов, продолжают безбоязненно выводить в оффшоры наворованные деньги
- Суд заблокировал Telegram
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- ФСБ решила заблокировать Telegram
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Мошенника Мавроди похоронят за счет государства
- Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
- Мошенники придумали новый способ вымогательства денег через карту "Сбербанка"
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин