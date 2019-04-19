Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров

Государство по сути дела само виновато в возникновение подобной ситуации

За последнее время в интернете активно работают мошенники, которые вымогают у пенсионеров деньги за «возврат накоплений», которые от них якобы утаили. Государство по сути дела само виновато в возникновение подобной ситуации, так как именно оно постоянно меняет правила игры и раз за разом замораживает пенсионные накопления. Центробанк взял на контроль ситуацию и обещал в ней разобраться.

В свою очередь, в Пенсионном фонде России заявили, что о накоплениях можно узнать только на портале госуслуг или в личном кабинете НПФ. Кроме этого, в ведомстве сообщили, что услуги «возврат пенсионных накоплений» не существует вовсе.

Выяснилось, что мошенники делают сайты с дизайном, как у известных СМИ, и предлагают ввести свои данные для перечисления денег. Также для получения доступа с пользователей Сети просят заплатить «пошлину» в размене 159 рублей.