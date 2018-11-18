Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп

Графические редакторы на службе коррупционеров

Сотрудники администрации одного и сибирских город Междуреченск Кемеровской области попались: установив во дворе жилого дома и сфотографировав для отчетности детскую площадку, они демонтировали ее и увезли в другие дворы. Материал о том, как высокие технологии помогают российским коррупционерам опубликовал телеканал "Царьград". Видео всего процесса сняли местные жители и опубликовали члены местного отделения ОНФ. Фотоманипуляции, по словам жителей Междуреченска, начались в городе сразу после прихода к власти Владимира Чернова – бывшего замгубернатора области.

Первый скандал с фотоотчетом чиновников разразился в Кемеровской области в Тисульском районе, когда на сайте местной администрации чиновники опубликовали целую фотосессию, которую посвятили благоустройству поселка Белогорск. Местные жители тогда пожаловались в СМИ, что детскую площадку установили прямо в грязь, а на фотографии было резиновое покрытие. Госслужащие не особо волновались по поводу качества предъявленных «доказательств» их работы: снег на изображении был просто нарисован, тренажеры не отбрасывали тень и будто бы висели в нескольких сантиметрах над землей...

Управа на управу

Эксперты считают, что такой наглый обман является следствием определенной оторванности муниципальных властей от регионального начальства. Получив в управление город или район, чиновник, собрав вокруг себя доверенных людей, поступает с бюджетными деньгами по своему усмотрению. А все протесты местных жителей «улаживаются».

Сейчас многое изменилось. Если раньше, когда я предлагал людям, жаловавшимся на местных чиновников, организовать разбор ситуации с подключением всех уровней власти, они отказывались. Боялись ответной реакции от муниципальных служащих. Сегодня чиновники сами боятся, – сообщил депутат, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Если есть опасения, что в ответ на жалобу госслужащие попробуют каким-то образом воздействовать на жителей, то необходимо обращаться в независимые правозащитные организации, которых сейчас много. А сами жалобы на работу местных чиновников нужно писать в Генпрокуратуру, депутатам всех уровней, а также в региональные и районные инстанции», - добавил Выборный.

По его словам, сегодня в стране работают эффективные антикоррупционные законы, которые уже активно работают на правительственном и губернаторском уровне, но пока еще не в полной мере «опустились на землю». По этой причине количество жалоб на нарушения, особенно в сфере ЖКХ, не уменьшается.

Идеально на картинке

Только за 2018 год в СМИ попало несколько случаев, когда чиновники не стесняясь, нагло обманывали вышестоящее начальство при помощи фотошопа или отправляя в отчетах снимки одного и того же объекта, только в разных районах городов.

Так, например, житель Санкт-Петербурга заснял в районе Коломяги, как рабочие перевозили с места на место урну, каждый раз фотографируя ее с разных ракурсов. В том же Приморском районе города чиновникам, судя по всему, очень полюбился графический редактор. С его помощью они «отфотошопили» разбитую пешеходную дорожку. Но самым известным случаем стала их реакция на жалобу местных жителей. Те были недовольны работой нелегального торгового ларька, который коммерсанты сделали из автомобиля «Газель». Креативные чиновники решили вопрос с помощью ретуши. И «фотографию» без «Газели» прислали жалобщику в качестве доказательства.

Конечно, такое происходит не только в Междуреченске, - прокомментировал ситуацию Царьграду председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. - Буквально вчера я видел, как три поливальные машины перекрыли дорогу и якобы убирали снег с улицы, хотя никаких специальных приспособлений для этого на них не было. То, что ЖКХ является одной из основных коррупционных сфер и остается таковой, – это обозначал президент. Чиновники научились имитировать деятельность и в Москве, и в регионах.

«Понятно, что и слесарь, и инженер – все, кто связан с этой сферой, пытаются украсть, но на все случаи должна быть жесткая реакция правоохранительных органов, - считает Кабанов. - Они живут по принципу «каждая соринка – в пузе витаминка». И пока не начнутся серьезные наказания, а за случаи с фотографиями как минимум не будут увольнять с «волчьим билетом», махинации так и будут продолжаться».

По его мнению, реальная антикоррупционная работа в сфере ЖКХ действительно ведется, но о случаях посадок почти ничего не говорится. Первыми на жульничестве с фотоотчетами попались столичные чиновники. Москвичи обратились с десятками жалоб на изображения, которые были опубликованы на портале «Наш город», выкладывали картинки с якобы убранным снегом. За подделанные отчеты после череды скандалов было уволено около трех десятков госслужащих. Но, несмотря на предупреждения прокуратуры, опыт московских мастеров фотоподделок тут же переняли в регионах. Так, в Саратовской области представители районной администрации выложили подделанный отчет об уборке мусора в районе водоохранной зоны. Местные активисты ОНФ потребовали разобраться в случившемся. В результате в администрации района был вычислен сотрудник, владеющий фотошопом, который изготовил подделку. Его-то и уволили.

Прибыльные отчеты

Теперь цифры. Стоимость одной самой дешевой детской площадки начинается от 80-90 тысяч рублей. Установка – от 100 тысяч рублей. Таким образом, получив на обустройство 20 дворов из бюджета около 4 миллионов рублей, чиновники при помощи фотоподделок могут заработать не меньше 3,8 миллиона рублей. Деньги через фирму-исполнителя будут переведены на фирму-однодневку. Оттуда они «перетекут» через счета еще нескольких таких же фиктивных компаний за границу – на баланс офшора.

Чтобы создать такую офшорную компанию, требуется от трех дней до недели. По сравнению с прибылью, расходы на содержание такой фирмы - копеечные. Открытие «под ключ» на Сейшельских островах, к примеру, стоит порядка 25-30 тыс рублей, в Лондоне – от 80 до 100 тыс. рублей. Самые дорогие офшоры в ОАЭ. Их стоимость доходит до 200 тыс рублей. Обслуживание этих компаний стоит примерно такую же сумму в год.

Вот куда уплывают денежки.