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Россиян будут учить драться селфи-палками
В столичном центре спортивных единоборств открывается набор на курсы самообороны с помощью моноподов (селфи-палок), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Об этом рассказали в пресс-службе спортцентра M-PROFI.
- Мы продемонстрируем эффективность техники борьбы с помощью селфи-палок, потому что монопод является самым современным и грозным оружием для самозащиты, - отметили в центре. - Техника самозащиты с помощью монопода будет интересна, в первую очередь, путешественникам, которые катаются по миру с селфи-палками. Во многих странах нередки случаи нападения на туристов, поэтому лучший способ защитить себя - использовать селфи-палку.
В Ассоциации безопасного селфи (АБС) идею уже поддержали.
- Действительно, пора уже моноподам найти подходящее применение - селфи должно перестать быть опасным увлечением и перейти, так сказать, в наступление, - отметил президент ассоциации Роман Масленников.
По мнению врача-психиатра Александра Федоровича, зависимость от селфи - это психическое расстройство.
- Естественно, во всем виноваты родители, которые не уделяют времени своим детям. Таким образом у ребенка вырабатывается болезненный недостаток внимания - селфи восполняет этот пробел хотя бы на некоторое время, - говорит он. - У детей из благополучных семей такого синдрома не наблюдается. Селфи - не причина болезни, а только следствие. С детьми, увлеченными фотозабавами, должны работать соцработники или семейные психологи.
Напомним, что летом 2015 года в МВД России была создана памятка «Безопасное селфи» - правоохранительные органы изобразили в виде пиктограмм наиболее травмоопасные случаи создания селфи для того, чтобы «предостеречь граждан от неоправданного риска ради запоминающегося кадра».
Отметим, что о случаях гибели и травмирования людей, пытавшихся снять небезопасное селфи, российские СМИ сообщают с пугающей регулярностью.
В июне два рыбака в Челябинской области попали в больницу после укуса гадюки, с которой они хотели сфотографироваться, приняв ее за ужа. Также летом житель Кемеровской области сломал статую Ленина, пытаясь сделать с ней селфи.
Учащийся девятого класса в Подмосковье во время прогулки под присмотром педагога залез на бетонные блоки, чтобы сделать селфи, и схватился за оголенные провода, находившиеся под напряжением. Подросток был госпитализирован.
В Петербурге другой школьник забрался на прогнившие ступени пожарной лестницы жилого дома, сорвался и получил серьезные травмы. Подросток из Рязанской области хотел сфотографировать себя на путях железной дороги и зацепился за линию электропередач. От удара током он упал с моста, получил серьезные травмы и затем скончался в больнице. В Хакасии 16-летний подросток по этой же причине сорвался с горы в пропасть. В Москве 21-летняя девушка случайно выстрелила себе в голову из пистолета, с которым пыталась сделать селфи.
Только 6% россиян делают селфи чаще одного раза в неделю (среди молодежи - каждый пятый). Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
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