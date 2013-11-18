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Пассажиры, летавшие разбившимся в Казани рейсом, рассказали о своих страхах
Летевший из Москвы борт разбился в воскресенье вечером при посадке в аэропорту столицы Татарстана, все находившиеся на нем люди, в том числе сын главы республики и шеф местного УФСБ, погибли.
"Летел сегодня этим самолетом из Казани в Москву в 15.20 < …> Пилот с трудом выравнивал судно перед посадкой, при контакте с землей нас немного занесло, но пилот справился, и я перекрестился", — написал на странице "ВКонтакте" авиапассажир Руслан Калимуллин. По его словам, тогда он обратил внимание, что "машина реально уже уставшая".
Другой пользователь соцсети Руслан Исрафилов отметил: "Я летел на днях ими же, в салоне была дыра, залатанная куском металла, кресла расшатанные". Он добавил, что сам "тесно связан с авиацией" и понял, "как реально долго летает это корыто".
Ранее пассажир Григорий Бусарев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о предпоследнем рейсе разбившегося лайнера. "Я летел рейсом дневным из Казани… Самолет заходил на посадку в аэропорт "Домодедово"… Его мотало из стороны в сторону… Похоже на турбулентность, как попадаешь в воздушную яму. Крылья мотало из стороны в сторону, и нос вниз запрокидывал постоянно", — сообщил Бусарев.
Также в соцсетях есть записи тех, кто не попал на последний рейс этого Boeing, пишет РИА Новости. Так, Екатерина Авакова написала "ВКонтакте": "Все хорошо, я не в Казань летела, планы изменились. Вот что значит поменять билет!"
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одни корыта в сраной рашке летают!