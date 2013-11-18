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Пассажиры, летавшие разбившимся в Казани рейсом, рассказали о своих страхах

18 Ноября 2013, 09:56 | В России

Пассажиры, ранее летавшие разбившимся в Казани Boeing-737 авиакомпании "Татарстан", рассказали о своих страхах от полетов на этом самолете. Также в соцсетях есть записи тех, кто не попал на последний рейс Boeing.

Летевший из Москвы борт разбился в воскресенье вечером при посадке в аэропорту столицы Татарстана, все находившиеся на нем люди, в том числе сын главы республики и шеф местного УФСБ, погибли.

"Летел сегодня этим самолетом из Казани в Москву в 15.20 < …> Пилот с трудом выравнивал судно перед посадкой, при контакте с землей нас немного занесло, но пилот справился, и я перекрестился", — написал на странице "ВКонтакте" авиапассажир Руслан Калимуллин. По его словам, тогда он обратил внимание, что "машина реально уже уставшая".

Другой пользователь соцсети Руслан Исрафилов отметил: "Я летел на днях ими же, в салоне была дыра, залатанная куском металла, кресла расшатанные". Он добавил, что сам "тесно связан с авиацией" и понял, "как реально долго летает это корыто".

Ранее пассажир Григорий Бусарев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о предпоследнем рейсе разбившегося лайнера. "Я летел рейсом дневным из Казани… Самолет заходил на посадку в аэропорт "Домодедово"… Его мотало из стороны в сторону… Похоже на турбулентность, как попадаешь в воздушную яму. Крылья мотало из стороны в сторону, и нос вниз запрокидывал постоянно", — сообщил Бусарев.

Также в соцсетях есть записи тех, кто не попал на последний рейс этого Boeing, пишет РИА Новости. Так, Екатерина Авакова написала "ВКонтакте": "Все хорошо, я не в Казань летела, планы изменились. Вот что значит поменять билет!"

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: РИА Новости
Теги: авария  Татарстан  авиакомпании 



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Комментарии

  • Псевдоним15:49, 18.11.2013#

    одни корыта в сраной рашке летают!

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