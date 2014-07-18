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Целью ракеты, попавшей в малазийский "Боинг" в небе над Украиной, мог быть самолет президента России
"Могу сказать, что борт номер один и малазийский "Боинг" пересекались в одной и той же точке и на одном эшелоне. Это произошло близ Варшавы на 330-м эшелоне на высоте 10100 метров. Борт номер один был там в 16:21 мск, малазийский самолет - в 15:44 мск", - заявил источник. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Росавиации.
По его словам, "контуры самолетов в целом похожи, линейные размеры также весьма схожи, а что касается раскраски, то на достаточно отдаленном расстоянии она практически идентична".
Разница в длине Ил 96-300 и Boeing 777 составляет около 8 метров (63 м у Boeing против 55 метров у Ила). Разница в размахе крыльев - около 4 метров (60,90 против 57,66).
В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько официально комментировать информацию о маршруте следования президентского самолета отказался. "Росавиация никогда и ни при каких обстоятельствах не комментирует и не предает гласности сведения о маршруте полета борта номер один", - сказал он.
Президент Владимир Путин возвращался с саммита БРИКС, который проходил в бразильском городе Форталеза.
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Интересно. Действительно, но фото видно, что на самолетах Малазия Эйрлайнз во весь борт нанесены три полосы цвета российского флага, а название самой компании повыше совсем небольшое. Да и сама компания какая-то мутная.