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Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
Гражданин России четыре года оспаривал в судах пункт брачного договора, по которому в случае его измены, пьянства или хулиганства всё совместно нажитое имущество переходит жене. В конце концов Верховный суд России постановил: этот пункт договора ставит мужа в «крайне неблагоприятное положение». Имущество разделили поровну, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Гражданин Иванов 20 лет состоял в браке с гражданкой Петровой (фамилии супругов изменены), но 2008 году они развелись. Видимо, отношения в семье испортились задолго до развода — в 2001 году супруги заключили брачный договор, заверив его у нотариуса. По этому договору если брак расторгается по инициативе мужа или в результате его недостойного поведения (измены, пьянства, хулиганских действий), то всё совместно нажитое имущество переходит жене.
В 2013 году Гагаринский райсуд Москвы по иску жены на основании контракта присудил ей квартиру и акции кожевенного завода.
Муж подал в суд. Он заявил, что, во-первых, не заключал брачного договора. А во-вторых — что договор слишком его дискриминирует. Противоречивость этой позиции не смутила суд: такое в юрдической практике не редкость.
— Стороны в суде используют любые доводы, иногда даже противоречащие друг другу. Суд оценивает каждый из доводов по своему внутреннему убеждению, — отметил Павел Герасимов, партнер юридической фирмы «Падва и Эпштейн».
Но жена заявила об истечении срока исковой давности — напомним, брачный договор заключили в 2001 году. Гагаринский райсуд согласился с этим аргументом. К 2015 году конфликт дошел до Верховного суда — и тот принял важное решение. Исполнение условий брачного договора началось лишь в момент раздела имущества. Так что трехлетний срок давности надо отсчитывать с 2013 года.
Дело вернулось в Гагаринский райсуд. Теперь брачный договор признали недействительным. По статье 42 Семейного кодекса брачный договор не может содержать «условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение». Пункт об изменах и пьянстве признали именно таким. Эту позицию подтвердили вышестоящие инстанции, в декабре 2016 года с ней согласился Верховный суд.
— Статья 42 ставит целью защиту от явно несправедливого распределения имущества. Данный брачный договор был направлен на лишение мужа всего нажитого имущества, что и подпадает под понятие крайне неблагоприятного положения, — пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.
Впрочем, принятое всеми судебными инстанциями решение не дает мужьям индульгенцию на поведение, противоречащее брачному договору. В России нет прецедентного права.
— Каждое судебное решение принимается индивидуально, — уточнил председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.
По его словам, в отечественной судебной практике по одинаковым спорам нередко выносятся разные, порой противоположные постановления.
Фото АиФ.
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