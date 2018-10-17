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Путин наградил орденами избитых Мамаевым и Кокориным чиновников
А дебоширам-футболистам предъявлено обвинения по статье «Хулиганство по предварительному сговору»
Президент России Владимир Путин наградил директора департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а генерального директора «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ»» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Оба они получили награды за «большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей».
Пак и Гайсин стали фигурантами сообщений СМИ на минувшей неделе, после того, как в московском кафе на них напали российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Сейчас оба чиновника проходят потерпевшими по возбужденному против спортсменов уголовному делу.
Футболистам предъявили обвинения по статье «Хулиганство по предварительному сговору». Максимальный срок наказания за это нарушение предусматривает до семи лет лишения свободы.
Кокорин и Мамаев устроили сразу две драки 8 октября. Первым пострадавшим от их рук стал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. После этого в кафе футболистам не понравилось замечание от одного из посетителей, который попросил их вести себя потише. Несдержанные спортсмены ударили мужчину стулом, а после избили еще и его собеседника. Это были представитель Минпромторга Денис Пак и глава «НАМИ» Сергей Гайсин.
Фото РИА "Новости".
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