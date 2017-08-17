В Приморье исправительный центр ФСИН никогда не заполняется и на 10 процентов

Специальные исправительные центры ФСИН, где осужденные с 1 января 2017 года отбывают новый вид уголовного наказания — принудительные работы, — практически пусты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на середину июля этого года, в центрах из 896 мест занято только 188. Еще 32 человека уже отбыли срок, пишут «Известия».

Центры строились, чтобы осужденные за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкие преступления, совершенные впервые, не подвергались влиянию криминальной среды. Государство, в свою очередь, собиралось сократить издержки на их содержание. Работающие на обычных предприятиях осужденные, оплачивают питание и услуги ЖКХ. Но центры пустуют, судьи не отправляют подсудимых на принудительные работы.

В настоящее время на территории России работают 11 специальных исправительных центров для осужденных к принудительным работам. В пресс-бюро ФСИН «Известиям» сообщили, что их заполняемость неравномерная. В Ставропольском исправительном центре, по данным на середину июля этого года, отбывающими наказание занято 44,4% мест (64 из 144); в Карелии — 18% (9 из 50); в Башкортостане — 16% (16 из 100); в Архангельской области — 16% (8 из 50); в Новосибирской области — 13% (12 из 92); в Тюменской области — 12% (12 из 100); в Смоленской области — 10,9% (6 из 55); в Тамбовской области —14,3% (10 из 70); в Самарской области — 8,57% (3 из 35); в Приморском крае — 6,7% (10 из 150); в Забайкалье — 2% (1 из 50).

— Всех осужденных к принудительным работам трудоустраивают с учетом их квалификации, — рассказали «Известиям» в пресс-бюро ФСИН. — В основном осужденные отрабатывают наказание в организациях жилищно-коммунального хозяйства и учреждениях уголовно-исправительной системы — там им выплачивается зарплата не ниже прожиточного минимума.

Впрочем, часть осужденных попадают на настоящее производство. Так, например, в Ставропольском крае они работают на Краснокумском кирпичном заводе.

Новые здания для центров не строились, они были созданы на базе существующей инфраструктуры. Капитальный ремонт помещений и зданий осуществлялся за счет выделенных бюджетных ассигнований.

— Времени для подготовки к применению нового вида наказания было предостаточно — шесть лет, — рассказал «Известиям» адвокат юридической компании «Центр правосудия» Армен Восканян. — Мера наказания была прописана в УК в 2011 году, а судьи стали выносить соответствующие приговоры только в начале 2017 года.

Сейчас принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы, если срок наказания не превышает пяти лет. Суд вправе назначить их за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкие преступления, совершенные впервые, — это рассматривается как очередной шаг к гуманизации уголовных наказаний.

Исправительный центр напоминает обычное общежитие. Осужденные работают по трудовому договору за его пределами на предприятиях. В этой части новый вид наказания работает — осужденные на принудительные работы получили альтернативный лишению свободы вид наказания.

Однако государство возможной экономии на содержании преступников не получило. По крайней мере пока.

В пресс-бюро ФСИН недозагрузку исправительных центров объяснили тем, что суды не выносят соответствующих приговоров.

— Судьи игнорируют принудительные работы как вид наказания, — подтвердила эту информацию «Известиям» генеральный директор благотворительного фонда «Попечитель», член Общественного совета при ФСИН России Елена Зеленова. — Осужденных, которые могут расчитывать на него, — десятки тысяч, а в центрах оказываются единицы. Почему так происходит, пока неясно. Высказывалось предположение, что места в таких заведениях держатся для «блатных» заключенных — например, высокопоставленных чиновников или их родственников.

По словам Елены Зеленовой, на ближайшем заседании Общественного совета при ФСИН, которое состоится в сентябре, она обязательно поднимет этот вопрос.

Адвокат Армен Восканян рассказал «Известиям», что причина низкой загрузки исправительных центров активно обсуждается.

-– Многим судам не предоставлена информация о том, что открыты центры, где можно отбывать наказание в виде принудительных работ, и в них действительно есть места, — рассказал «Известиям» Армен Восканян. — Судья не может вынести приговор, если он не имеет информации о том, что подсудимый точно сможет отбыть этот вид наказания. Поэтому они предпочитают назначать исправительные работы, которые отрабатывают в колониях.

В пресс-службе Мосгорсуда «Известиям» рассказали, что в первом полугодии этого года в Москве не было осужденных к принудительным работам, потому что в столице нет специализированных исправительных центров. А следовательно, технически невозможно обеспечить такой вид наказания, как принудительные работы.

По мнению экспертов, ситуация изменится после того, как центры для осужденных к принудительным работам появятся в каждом регионе. Уже в 2017 году они будут введены в Республике Саха (Якутия), Адыгеи, Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Вологодской, Костромской, Оренбургской, Челябинской, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областях.

Кадр из кинофильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".