У пенсионеров похищают единовременные выплаты в 5000 рублей

Мошенники покусились на единовременную выплату в пять тысяч рублей, положенную пенсионерам. Приморцев призывают сохранять бдительность, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы. Неизвестные представляются сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

Единовременная выплата осуществляется автоматически. Для ее получения не требуется заявление или переход по ссылке в электронном письме.

Напомним, 43 миллионам пенсионеров положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей. Такая меря была введена после решения отсрочить индексацию пенсий.