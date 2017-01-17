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У пенсионеров похищают единовременные выплаты в 5000 рублей
17 Января 2017, 18:18 | В России
Мошенники покусились на единовременную выплату в пять тысяч рублей, положенную пенсионерам. Приморцев призывают сохранять бдительность, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы. Неизвестные представляются сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.
Единовременная выплата осуществляется автоматически. Для ее получения не требуется заявление или переход по ссылке в электронном письме.
Напомним, 43 миллионам пенсионеров положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей. Такая меря была введена после решения отсрочить индексацию пенсий.
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