Роспотребнадзор таки обнаружил в американском виски "подозрительные вещества"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружили в виски Jack Daniel's Tennessee Honey Liqueur, произведенном в США, не свойственные составу этого алкогольного напитка химические вещества.

Также установлено, что продажа виски Jack Daniel's Tennessee и Jim Beam осуществлялась с ненадлежащей маркировкой.

Напомним, что ZRPRESS.RU, уже сообщал, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждала, что при осуществлении государственного надзора за оборотом алкогольной продукции выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в области защиты прав потребителей при обороте на территории Российской Федерации американского виски Бурбон.

Так, виски КЕНТУКИ СТРЭЙТ БУРБОН "КЕНТУКИ ДЖЕНТЕЛЬМЕН" производства "Barton 1792 Distillery" (США) не проходил государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, при этом на его этикетке указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – «ЕАС».

Также в указанном спиртном напитке выявлены фталаты, которые способны вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин. Роспотребнадзором проводятся контрольно-надзорные мероприятия и по данному факту.

Подробности: http://zrpress.ru/health/v-rossii_04.08.2014_67683_rossija-gotovitsja-nanesti-ekonomike-ssha-sokrushitelnyj-udar--zapretit-import-amerikanskogo-viski.html

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.