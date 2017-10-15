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В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь

15 Октября 2017, 09:13 | В России

Такое предположение сделал председатель Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в Московском университете имени Кутафина прочитал лекцию о зарождении и развитии российского следствия, а также задачах СКР на современном этапе. Отвечая на вопросы аудитории, господин Бастрыкин сказал о том, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По мнению главы СКР, применять смертную казнь следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность. «При этом сам он является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью устрашение людей»,— сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении, приуроченном ко Всемирному дню против смертной казни, призвал страны отказаться от практики ее применения. По словам генсека ООН, смертная казнь является варварским наказанием и не должна существовать в XXI веке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: следственный комитет  СКР  ООН  УК  смертная казнь  бастрыкин  университет  наказание 



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