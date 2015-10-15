Дорожные камеры научили штрафовать мотоциклистов

Камеры фото- и видеофиксации теперь смогут распознавать нарушения правил, совершенные водителями мотоциклов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Скоро мотоциклисты, как и водители автомобилей, начнут получать штрафы за превышение скорости и за выезд на выделенную полосу. "Мы научили камеру определять скорость мотоциклистов. Я считаю, что это хорошо. Мы начали разворачивать камеры - была техническая проблема, эта проблема решена", - заявил представитель компании, которая занималась разработкой техники.

В Приморье проблема с мотоциклистами стоит очень остро. В теплое время года ДТП с их участием иногда исчисляются десятками в сутки. А факты нарушения скоростного режима вообще не поддавались подсчету.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.