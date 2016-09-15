У бизнесмена похитили около 20 млн рублей из банковской ячейки известного банка

В Москве неизвестные похитили крупную сумму денег из двух банковских ячеек, которые арендовал житель Саратовской области. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.



«Накануне в полицию обратился мужчина 1967 года рождения, который заявил о пропаже крупной суммы денег в рублях и валюте из двух арендованных им ячеек финансово-кредитной организации, расположенной в центре Москвы», — сказали в пресс-службе ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что по данному факту полиция проводит проверку.



В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об отделении Газпромбанка. По его словам, всего у бизнесмена похитили около 20 млн руб.: из одной ячейки пропали 3 млн руб. и €120 тыс., из второй — $16 тыс. и €90 тыс. Собеседник агентства добавил, что мужчина арендовал данные ячейки в июне текущего года.



Накануне в Газпромбанке сообщили, что один из клиентов обратился с заявлением о пропаже содержимого ячейки. Как рассказали РБК в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел в «финансово-кредитной организации на улице Балчуг».