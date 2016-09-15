www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

У бизнесмена похитили около 20 млн рублей из банковской ячейки известного банка

15 Сентября 2016, 18:00 | В России
В Москве неизвестные похитили крупную сумму денег из двух банковских ячеек, которые арендовал житель Саратовской области. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Накануне в полицию обратился мужчина 1967 года рождения, который заявил о пропаже крупной суммы денег в рублях и валюте из двух арендованных им ячеек финансово-кредитной организации, расположенной в центре Москвы», — сказали в пресс-службе ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что по данному факту полиция проводит проверку.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об отделении Газпромбанка. По его словам, всего у бизнесмена похитили около 20 млн руб.: из одной ячейки пропали 3 млн руб. и €120 тыс., из второй — $16 тыс. и €90 тыс. Собеседник агентства добавил, что мужчина арендовал данные ячейки в июне текущего года.

Накануне в Газпромбанке сообщили, что один из клиентов обратился с заявлением о пропаже содержимого ячейки. Как рассказали РБК в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел в «финансово-кредитной организации на улице Балчуг».
Автор:
Теги: ограбление  банк  Газпромбанк 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru