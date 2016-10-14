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В фонде "Сколково" занимались неприкрытым воровством, а не исследованиями
Счетная палата опубликовала полный отчет о проверке (совместно с ФСБ) инновационного центра «Сколково» за 2013–2015 годы. Главный итог – воровство госсредств с поистине купеческим размахом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Доклад занимает несколько десятков страниц, пишут «Аргументы Недели». Приведем лишь самые вопиющие факты.
За два года из федерального бюджета в сколковскую кормушку закачали аж 58,6 млрд рублей. Это 78% от всех доходов фонда. Еще 5,7 млрд руб. (почти 7% дохода) инновационное «дитятко» получило от размещения бюджетных денег на банковских счетах. Собственная деятельность принесла только 4,5% доходов.
Значительную часть бюджетных денег пустили не на развитие науки, а на вознаграждение себя любимых: «В структуре расходов фонда в 2013–2015 годах расходы на оплату труда составили более 8,9 миллиарда рублей (13,7% от общей суммы расходов, произведенных за счет субсидии из федерального бюджета). На исследовательскую деятельность денег потрачено в два раза меньше. В 2015 году среднемесячная зарплата в фонде составляла 468,4 тысячи рублей, что в 13,8 раза превышало аналогичный показатель в целом по экономике Российской Федерации (33,98 тысячи рублей) и в 5,3 раза среднемесячную зарплату по Москве (88,62 тысячи рублей в декабре 2015 года)», – говорится в отчете. Щедро отсыпались бюджетные средства и иностранцам.
Например, гражданину Израиля – не ученому, а строителю! Кроме зарплаты арендовали квартиру за 300 тыс. рублей в месяц и оплачивали медицинскую и стоматологическую страховки по категории ВИП.
Российским пенсионерам отец-основатель «Сколково» в это время говорил, что «денег нет, но вы держитесь». Кроме «прорывных открытий» российский бюджет щедро оплачивает образовательную «кузницу кадров» – Сколковский институт науки и технологии (Сколтех). За 2013–2015 годы в него вложено почти 12 млрд рублей. Из них почти 4 млрд ушли по соглашению главному учебному заведению страны вероятного противника – американскому Массачусетскому технологическому институту! Почти половину этих денег МТИ потратил на себя. По итогам проверки Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру. Ждем.
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