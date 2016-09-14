Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров

Полиция, обеспокоенная возросшим числом мошенничеств в регионе со стороны цыган, выпустила памятку для населения, которая содержит ряд необычных рекомендаций по борьбе с "цыганским влиянием", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Помимо традиционных советов проявлять осторожность и немедленно сообщать в полицию о противоправных действиях, памятка советует игнорировать разговоры с цыганами, избегать их прикосновений, взглядов, а при необходимости – проявлять нетактичность и грубость, пишет РИА «Новости».

"Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности: в областном центре участились факты мошенничества, совершенные лицами цыганской внешности. Они действуют под предлогами снятия порчи или лечения от болезней. Чтобы не поддаться их влиянию… никогда не вступайте в разговор с цыганами. Ваш ответ на любой вопрос означает, что Вы уже попали под их влияние", — говорится в памятке, размещенной на официальном сайте УМВД.

Полиция предлагает гражданам даже использовать словесные проклятия как ответную меру на агрессию.

"Если цыгане понимают, что вы не поддаетесь их гипнозу, то могут начать осыпать вас проклятиями. Не теряйтесь, начните обсыпать цыганку проклятиями в ответ. Цыгане больше все бояться навести проклятие на свой род", — считают в тюменской полиции.

В ведомстве рекомендуют ни в коем случае не демонстрировать свой интерес, не вникать в суть речей, поскольку единственная цель мошенника – найти человека, "которого можно заговорить". Советуют не верить содержанию разговора, поскольку все фразы "построены на формулировке проблем среднестатистического человека: в семье и на работе, недостаток средств и других".

"Если цыганка все же вынудила вас ей ответить, то никогда не произносите "да". На любой вопрос отвечайте "нет". Не бойтесь быть грубым, резким и невоспитанным. Это не тот случай, когда нужно проявлять такт, ведь вас могут обобрать", — говорится в памятке.

Также в полиции считают прикосновения и даже взгляды средством воздействия на жертву, поэтому рекомендуют никогда не смотреть цыганкам в глаза и не допускать их прикосновений к себе. "Сразу заявите, что Вам это неприятно, постарайтесь вырваться и быстрее уйти. Если почувствовали, что уже попали под гипноз, крикните "Полиция!" Обычно после этого цыганки убегают", — сказано в методичке.