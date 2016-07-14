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В России на 25% за полгода увеличилось число дел по статье "Мошенничество"
За первые шесть месяцев 2016 года в России на 25% увеличилось число возбужденных дел по статье «Мошенничество». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на статистику МВД.
В России на четверть выросло число преступлений по статье «Мошенничество», следует из официальной статистики МВД, опубликованной на сайте ведомства. Прирост за первые шесть месяцев 2016 года составил 25,3% (это 112 тыс. преступлений). За январь—июнь 2015 года было зарегистрировано 89 тыс. преступлений по «мошенническим статьям».
При расчете этого показателя учитывалось несколько статей: мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации и в сфере предпринимательской деятельности (последний состав преступления в начале июля был исключен из Уголовного кодекса).
Всего за первые полгода было зарегистрировано почти 1,2 млн преступлений (на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года), ущерб по ним составил 235 млн руб.
В общей структуре правонарушений мошенничество занимает второе место. Преступления по соответствующим статьям составляют 9,5% от общего числа нарушений закона. На первом месте кража (40%).
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