Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
Правда, предварительно прозаседав целых четыре часа
Очередное заседание по существу уголовного дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова прошло во вторник, 13 марта, в Тверском суде Москвы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
После более четрыёх часов заседания, которое завершилось уже после окончания рабочего времени, судья перенес слушание на 27 марта. В ходе слушания прокурор огласил материалы трёх томов уголовного дела, сообщает РИА VladNews.
Напомним, первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.
Ранее в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва до 26 апреля.
Как сообщало РИА VladNews, Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО №1 Москвы "Матросская тишина" с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.
Новости тематики
- Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа
- В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь
- Всем задержанным полицией дадут право на звонок
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- В Приморье исправительный центр ФСИН никогда не заполняется и на 10 процентов
- Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
- Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
- У пенсионеров похищают единовременные выплаты в 5000 рублей
Новости раздела
- Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
- Мошенники придумали новый способ вымогательства денег через карту "Сбербанка"
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа
- В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь
- Всем задержанным полицией дадут право на звонок
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- В Приморье исправительный центр ФСИН никогда не заполняется и на 10 процентов
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Мошенники под видом кредитных организаций отбирают квартиры у людей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- "Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"
- "Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"
- Слегка за сорок…
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад