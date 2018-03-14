Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока

Правда, предварительно прозаседав целых четыре часа

Очередное заседание по существу уголовного дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова прошло во вторник, 13 марта, в Тверском суде Москвы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

После более четрыёх часов заседания, которое завершилось уже после окончания рабочего времени, судья перенес слушание на 27 марта. В ходе слушания прокурор огласил материалы трёх томов уголовного дела, сообщает РИА VladNews.

Напомним, первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.

Ранее в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва до 26 апреля.

Как сообщало РИА VladNews, Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО №1 Москвы "Матросская тишина" с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.