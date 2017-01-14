В России хотят запретить продажу травматики

Сегодня подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев в стране происходит с использованием травматического оружия

Представители Росгвардии предложили внести изменения в закон «Об оружии» и подзаконных инструкций. Так, эксперты предлагают запретить продажу травматического оружия по причине высокого уровня преступлений с его использованием, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно источникам «РГ», готовятся два пакета, которые условно называются «запретительным» и «либеральным». В первом говорится о запрете травматического оружия из-за того, что «подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с участием травматики». По словам экспертов, люди ошибочно уверены, что с помощью этого оружия можно только ранить.

Второй пакет предусматривает изменения условий регистрации гражданского огнестрельного оружия. Те, кто впервые проходят процедуру, должны будут выполнить теоретический и практический тесты. Люди, проходящие повторную регистрацию, обязаны будут также сдавать специальный экзамен. Заявку на регистрацию предлагается подавать по электронной почте, а затем дважды прийти в лицензионный центр — сначала с оружием, потом с документами.

Эксперты намерены увеличить срок повторной регистрации с 5 до 10 лет, а также разрешить хранить десять единиц охотничьего длинноствольного оружия. В настоящее время разрешено иметь пять единиц гладкоствольного оружия, пять коллекционных ружей и пять карабинов с нарезным стволом.