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В России хотят запретить продажу травматики

14 Января 2017, 13:21 | В России

Сегодня подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев в стране происходит с использованием травматического оружия

Представители Росгвардии предложили внести изменения в закон «Об оружии» и подзаконных инструкций. Так, эксперты предлагают запретить продажу травматического оружия по причине высокого уровня преступлений с его использованием, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно источникам «РГ», готовятся два пакета, которые условно называются «запретительным» и «либеральным». В первом говорится о запрете травматического оружия из-за того, что «подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с участием травматики». По словам экспертов, люди ошибочно уверены, что с помощью этого оружия можно только ранить.

Второй пакет предусматривает изменения условий регистрации гражданского огнестрельного оружия. Те, кто впервые проходят процедуру, должны будут выполнить теоретический и практический тесты. Люди, проходящие повторную регистрацию, обязаны будут также сдавать специальный экзамен. Заявку на регистрацию предлагается подавать по электронной почте, а затем дважды прийти в лицензионный центр — сначала с оружием, потом с документами.

Эксперты намерены увеличить срок повторной регистрации с 5 до 10 лет, а также разрешить хранить десять единиц охотничьего длинноствольного оружия. В настоящее время разрешено иметь пять единиц гладкоствольного оружия, пять коллекционных ружей и пять карабинов с нарезным стволом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: росгвардия  охотничье ружье  гражданское оружие  травматическое оружие  закон об оружии  охота 



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Комментарии

  • Псевдоним15:15, 14.01.2017#

    Я думаю, случаев когда травматика кого-то спасла на два порядка больше (в 100 раз, кому непонятно), чем случаев хулиганства и несчастных случаев с травматикой. Это всё одна дура с куриными мозгами воду мутит. Депутатша. Народную заступницу из себя изображает. Ей в тиши и безопасности кабинета хорошо рассуждать о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Лично я с помощью травматики когда-то легко отогнал трёх здоровенных собак, которые напали на меня в пригородном лесу. Не знаю, что бы со мной было, не будь при себе травматического пистолета.

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