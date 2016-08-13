Резинки для детского творчества оказались крайне опасны для здоровья

Кто бы мог подумать, что красивые браслеты из резиночек, которые так полюбились детям, могут быть настолько вредны, пишет деловая газета «Золотой Рог». Лихорадка плетения милых поделок захватила школы и детские сады, но вместе с увлекательным хендмейдом к детям пришло опасное для здоровья вещество!

Творческое развитие ребенка - важный момент в воспитании. Проблема в том, что многие товары для детского творчества имеют слишком высокую стоимость. В результате, на рынке появляются дешевые подделки из Китая, совершенно непредсказуемые по своему составу…

Набор для плетения резиновых браслетов, сделанный в Китае, с вероятностью в 50% может оказаться подделкой и содержать формальдегид. Этот токсин вызывает всевозможные аллергические реакции и может быть причиной злокачественных опухолей. Также он негативно сказывается на работе нервной и зрительной систем.

Слабость и вялость - самое малое, что почувствует ребенок, находящийся в постоянном контакте с опасным веществом. Дети любят носить эти плетеные украшения, не снимая. Последствия взаимодействия с формальдегидом могут стать заметны спустя годы: внутренние органы ребенка легко поддаются влиянию химии, и в будущем проблем со здоровьем не оберешься!