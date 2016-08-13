Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Резинки для детского творчества оказались крайне опасны для здоровья
Кто бы мог подумать, что красивые браслеты из резиночек, которые так полюбились детям, могут быть настолько вредны, пишет деловая газета «Золотой Рог». Лихорадка плетения милых поделок захватила школы и детские сады, но вместе с увлекательным хендмейдом к детям пришло опасное для здоровья вещество!
Творческое развитие ребенка - важный момент в воспитании. Проблема в том, что многие товары для детского творчества имеют слишком высокую стоимость. В результате, на рынке появляются дешевые подделки из Китая, совершенно непредсказуемые по своему составу…
Набор для плетения резиновых браслетов, сделанный в Китае, с вероятностью в 50% может оказаться подделкой и содержать формальдегид. Этот токсин вызывает всевозможные аллергические реакции и может быть причиной злокачественных опухолей. Также он негативно сказывается на работе нервной и зрительной систем.
Слабость и вялость - самое малое, что почувствует ребенок, находящийся в постоянном контакте с опасным веществом. Дети любят носить эти плетеные украшения, не снимая. Последствия взаимодействия с формальдегидом могут стать заметны спустя годы: внутренние органы ребенка легко поддаются влиянию химии, и в будущем проблем со здоровьем не оберешься!
Новости тематики
- У бизнесмена похитили около 20 млн рублей из банковской ячейки известного банка
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Россиян будут банкротить семьями
- В России разработали кошелек, который нельзя потерять
- Резинки для детского творчества оказались крайне опасны для здоровья
- ФАС разоблачила массовый сговор при поставке имущества для МВД и ФСБ
- ФСБ и СК провели обыски в таможенной службе
- В России на 25% за полгода увеличилось число дел по статье "Мошенничество"
- Селянин, сам того не подозревая, купил 79 автоматов Калашникова и 253 магазина к ним
- В одном из крупных банков 14 млн рублей подменили купюрами "банка приколов"
Новости раздела
- У бизнесмена похитили около 20 млн рублей из банковской ячейки известного банка
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Банкомат выдал 5100-рублевую купюру
- Россиян будут банкротить семьями
- В России разработали кошелек, который нельзя потерять
- Резинки для детского творчества оказались крайне опасны для здоровья
- ФАС разоблачила массовый сговор при поставке имущества для МВД и ФСБ
- ФСБ и СК провели обыски в таможенной службе
- Игра Pokemon GO уже начала похищать данные пользователей
- В России на 25% за полгода увеличилось число дел по статье "Мошенничество"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Бред! Тогда нужно выбросить и всю мебель из дома, которая вся сделана из ДСП, из опилок с клеем, она намного более опасна для здоровья. Также выбросить все автомобили на свалку, т. к. они выделяют намного больше вредных веществ, особенно свинца. И будем жить, как в каменном веке.