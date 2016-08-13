www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Резинки для детского творчества оказались крайне опасны для здоровья

13 Августа 2016, 15:36 | В России

Кто бы мог подумать, что красивые браслеты из резиночек, которые так полюбились детям, могут быть настолько вредны, пишет деловая газета «Золотой Рог». Лихорадка плетения милых поделок захватила школы и детские сады, но вместе с увлекательным хендмейдом к детям пришло опасное для здоровья вещество!

Творческое развитие ребенка - важный момент в воспитании. Проблема в том, что многие товары для детского творчества имеют слишком высокую стоимость. В результате, на рынке появляются дешевые подделки из Китая, совершенно непредсказуемые по своему составу…

Набор для плетения резиновых браслетов, сделанный в Китае, с вероятностью в 50% может оказаться подделкой и содержать формальдегид. Этот токсин вызывает всевозможные аллергические реакции и может быть причиной злокачественных опухолей. Также он негативно сказывается на работе нервной и зрительной систем.

Слабость и вялость - самое малое, что почувствует ребенок, находящийся в постоянном контакте с опасным веществом. Дети любят носить эти плетеные украшения, не снимая. Последствия взаимодействия с формальдегидом могут стать заметны спустя годы: внутренние органы ребенка легко поддаются влиянию химии, и в будущем проблем со здоровьем не оберешься!

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: формальдегид  подделка  украшение  здоровье 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Артур17:14, 13.08.2016#

    Бред! Тогда нужно выбросить и всю мебель из дома, которая вся сделана из ДСП, из опилок с клеем, она намного более опасна для здоровья. Также выбросить все автомобили на свалку, т. к. они выделяют намного больше вредных веществ, особенно свинца. И будем жить, как в каменном веке.

  • Stiv18:59, 13.08.2016#

    Вот точно, понаписали так понаписали. Как формальдегид может быть в резине???

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru