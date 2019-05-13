ЕГЭ превратили в казнь

Министерству просвещения глубоко плевать на то, что будет с детьми

27 февраля 2019 года жительница Владивостока позвонила на станцию скорой помощи и сообщила, что ее подруга изувечила себя. Приехавшие на указанный адрес медики забрали школьницу в травмпункт, где ей остановили кровь и наложили швы, после чего отправили на амбулаторное лечение. Полиция расследует обстоятельства этой истории. В ходе разговора с правоохранителями пострадавшая призналась, что решилась на такой шаг из-за страха не сдать ЕГЭ. Она отметила, что не может усвоить школьную программу в нужные сроки и считает себя глупой…

В конце мая стартует основной этап сдачи Государственной итоговой аттестации. Именно на этот месяц приходятся 20% детских смертей в результате самоубийств. Подростки не справляются с чудовищным испытанием, которое в очередной раз приготовило далекое от здравого смысла Минпросвещение, давлением со стороны некоторых родителей и сводят счеты с жизнью.

При этом взрослым, как правило, занятым своими делами, редко удается отследить перемену в настроении ребенка, который уже готов решиться на страшный шаг.

«Газета.Ru» о том, почему школы внушают страх стать аутсайдером из-за провала ЕГЭ и как уберечь детей от самоубийств.

«Ты не сдашь»

Ежегодно май и июнь являются наиболее стрессовым временем в жизни учеников 9 и 11 классов. В это время они сдают Государственную итоговую аттестацию (ОГЭ и ЕГЭ), которая определяет их дальнейший путь. Однако справиться с огромным напряжением удается далеко не всем. Согласно статистике Единой межведомственной информационной системы, всего на время экзаменов приходится 20% детских самоубийств.

«Перфекционизм родителей и высокие требования к подростку могут способствовать восприятию ЕГЭ или ОГЭ как непреодолимого препятствия и спровоцировать суицидальные переживания», - прокомментировали статистику в подведомственном Министерству просвещения Центре защиты прав и интересов детей.

При этом суицидальные переживания у школьников иногда начинаются задолго до экзамена.

Однако уберечь детей от необдуманных поступков удается далеко не всегда. Так, в июне 2018 года 17-летняя школьница из села Токаревка Тамбовской области была найдена мертвой после ЕГЭ по математике. По данным местного издания «Твой Тамбов», незадолго до смерти девушка часто говорила о своем страхе не сдать экзамен по математике, а на пробном тестировании смогла решить задания только при помощи одноклассников. Непосредственно в день трагедии она пришла домой и поделилась страхами с матерью – та отреагировала спокойно и не стала ругаться. Тем не менее через несколько часов тело девушки обнаружили на заднем дворе дома.

Издание также пообщалось с подругой погибшей, которая выразила мнение, что к самоубийству школьницу также могло подтолкнуть давление со стороны учителя по математике. По словам девушки, женщина часто грозилась, что из-за неуспеваемости выпускница не сдаст ЕГЭ.

«Возможно, она и хотела, чтобы школьница начала учиться, но ей это не дано. Математику она вообще не понимала, как бы она этого ни хотела. Вечные ее (учителя по математике - «Газета.Ru») эти фразы «ты не сдашь», по моему мнению, могли повлиять на всю эту ситуацию», - пояснила жительница Токаревки.

«Ты нас на всю республику опозорил, тебя выгонять надо»

В апреле 2018 года свести счеты с жизнью также решил ученик 11 класса одной из школ Подмосковья. Его тело нашли непосредственно после того, как школьник в очередной раз позанимался математикой. По словам матери подростка, ребенок был одаренным в области естественных наук, однако математика ему давалась с трудом. Кроме того, на задачи он давал короткие ответы, и учителя каждый раз напоминали ему, что за отсутствие развернутого решения на ЕГЭ будут сильно снижены баллы.

Женщина подчеркнула, что в последнее время ее сын много переживал из-за экзаменов и выбора будущей профессии. По ее мнению, ребенок просто не справился с навалившимся стрессом и решил свести счеты с жизнью.

Июль 2016 года также всколыхнул трагическими событиями Новосибирск. Тогда местный пастух обнаружил тело 18-летнего ученика 11 класса, случайно проходя через лесополосу. По словам педагогов школы, в которой учился мальчик, ребенок шел на золотую медаль. «Леонид был гордостью школы: свободно говорил на английском, увлекался историей, побеждал на научных конференциях, конкурсах чтецов. Романтичный такой парень, неординарный», - вспоминали учителя.

На момент трагедии парень сдал уже два необходимых экзамена. Впереди оставалась только физика, которая, по словам учителей, ему совсем не давалась, однако была обязательной для поступления в летное училище, о котором мечтал школьник.

В день трагедии он как ни в чем ни бывало пришел в школу, чтобы распечатать тесты для подготовки. «Должен был вернуться к пяти вечера на репетицию Парада выпускников, - вспоминают педагоги. - И маме сказал, туда пошел. А сам, похоже, побрел в лес».

В том же месяце ЧП произошло и на Алтае - там нашли тело еще одного школьника, 16-летнего ученика 9 класса. «Русский и математику мальчик написал на «двойки», - рассказали его одноклассники сайту kp.ru. - Завуч, вроде как, парня при всех пристыдила: мол, неуды только у тебя из всей школы, ты нас на всю республику опозорил, тебя выгонять надо. Он расплакался и пошел домой».

Уже через два часа родители обнаружили школьника дома мертвым. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» в отношении завуча школы, рассказали «Российской газете» в СУ СКР по Республике Алтай. Сама женщина свою вину отрицала.

«Не сдашь, можешь домой не возвращаться»

Как отмечают эксперты, в суицидах школьников зачастую виноваты как педагоги, так и родители, которые оказывают на детей огромное эмоциональное давление.

«ЕГЭ для многих возведен в ранг «все или ничего». В связи с этим для детей экзамен чаще всего становится в прямом смысле слова вопросом жизни и смерти: сдал - имею право на существование, нет - нет», - сообщила «Газете.Ru» детский психолог Людмила Суркова. В 2018 году ей позвонила клиентка из Москвы - в тот момент она сидела около тела своего погибшего сына. В день ЕГЭ подросток не вынес эмоционального напряжения.

«Когда сын шел сдавать ЕГЭ, я ему говорила: «не сдашь, можешь домой не возвращаться, жизнь твоя будет кончена» и так далее. Что я могла еще сказать?» - оправдывалась женщина, в тот момент находившаяся в состоянии шока.

По словам Сурковой, мать погибшего мальчика вполне понимала причины случившегося, однако не признавала своей вины. «Женщина не отдавала себе отчет в том, что она сделала. Несмотря на длительное общение с психологами, которое продолжается и сейчас, она так и не смогла оправиться от трагедии в семье», - отметила психолог.

В российских школах не хватает психологов - к тому же их постоянно сокращают, подчеркивает Суркова. «Они очень нужны. Также важна психологическая подготовка учителей, директоров. Все понимают, что оценки детей – это показатель эффективности их работы, который они хотят держать на нужном уровне, однако это не может быть важнее жизни детей», - пояснила эксперт.

Суркова призвала родителей не запугивать детей, а спокойно обсуждать с ними, что произойдет, если сдать ЕГЭ хорошо не получится. «Та же работа, саморазвитие, армия в конце концов. Вариантов развития событий много - главное не позволять ребенку замкнуться в круговороте стресса и надуманных проблем», - заключила специалист.

Значимость ЕГЭ для жизни подростка сегодня сильно преувеличена, считает психолог-консультант Арина Липкина. «Известно огромное количество историй, когда оценки абсолютно не влияли на дальнейшую судьбу, и троечники становились великими, а отличники скатывались в никуда. Нужно почаще напоминать об этом детям, да и самим родителям не забывать.

Ведь как назовешь корабль, так он и поплывет, поэтому как настроишь школьника, так он и воспримет свой экзамен», - пояснила она.

Центр защиты прав и интересов детей в апреле 2019 года разработал сценарий специального собрания для педагогов, которое поможет подготовить родителей учеников 9-11 классов к правильной линии поведения во время ГИА. Так ведомство планирует бороться с высоким числом детских смертей в предэкзаменационное время.

«Это время и так наполнено стрессом и негативными переживаниями ребенка, которые могут привести его к депрессии», - подчеркнули в центре. Там также порекомендовали родителям сохранять спокойствие, участвовать в жизни подростка и проводить с ним разговоры на тему его переживаний.