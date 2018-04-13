Суд заблокировал Telegram

Решение суда подлежит немедленному исполнению

Суд обязал Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к Telegram до исполнения обязанностей организаторов распространения информации в части предоставления необходимых сведений для декорирования информации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Суд также обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий для приема и доставки сообщений.