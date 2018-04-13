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Суд заблокировал Telegram
13 Апреля 2018, 18:38 | В России
Решение суда подлежит немедленному исполнению
Суд обязал Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к Telegram до исполнения обязанностей организаторов распространения информации в части предоставления необходимых сведений для декорирования информации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Суд также обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий для приема и доставки сообщений.
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