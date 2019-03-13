Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российская авиакомпания приостановила полеты на Boeing 737 MAX
До выяснения причин катастрофы в Эфиопии
Авиакомпания S7, сообщила о временной приостановке полетов двух Boeing 737 MAX, сообщает газета "Золотой Рог". Компания не будет использовать судна такого типа с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.
Ранее воздушное пространство для самолетов этого типа закрыли Евросоюз, Китай, Австралия, Турция, Малайзия и ряд других стран, причем список растет каждый час.
Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибли 157 человек, среди них три россиянина. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца. В конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, крушение могло произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.
Досье газеты «Золотой Рог»
Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing 737. Они используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. В России его заказали кроме S7 авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), «Уральские авиалинии» и Utair.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото S7.
Новости тематики
- Российская авиакомпания приостановила полеты на Boeing 737 MAX
- Активисты "СтопХама" пытались приклеить стикер на автобус ОМОНа
- Водителей, лишенных прав, об этом будут уведомлять лично
- Водители считают неопасными нарушениями превышение скорости и обгон
- После трехкратного нарушения ПДД водителей будут лишать прав
- Дорожные камеры научили штрафовать мотоциклистов
- Автомобилистов, разговаривающих по телефону во время езды, будут лишать водительских прав
- Количество пьяных авиаторов в России увеличилось в два раза
- В России запретят эвакуацию машин, не мешающих движению
- Целью ракеты, попавшей в малазийский "Боинг" в небе над Украиной, мог быть самолет президента России
Новости раздела
- Российская авиакомпания приостановила полеты на Boeing 737 MAX
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
- В России предложено ввести понятие "вынужденная коррупция"
- Пойманному в Приморье убийце 81 человека дали второе пожизненное наказание
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- Путин наградил орденами избитых Мамаевым и Кокориным чиновников
- Отели, квартиры и амбиции Натальи Красавцевой
- Россиян вновь и вновь ловят на обещание халявы
- Стали известны расценки на доносы в России
- Ту-204 экстренно запросил посадку из-за возгорания двигателя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- В Северной Корее вновь началось
- В Приморье раскулачивают "красного губернатора"
- Как Гнилой угол становится раем
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Резидент ТОР намерен развивать туризм в Якутии
- Юрий Трутнев: Арктике нужны льготы и налоговые каникулы на все
- Митинги с "двойным дном": кому выгодна агитация против точечной застройки Владивостока
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Японцы и корейцы бросились скупать билеты во Владивосток