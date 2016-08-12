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ФАС разоблачила массовый сговор при поставке имущества для МВД и ФСБ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла массовый сговор при проведении торгов на поставку имущества для нужд МВД, ФСБ и ФТС, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Было выявлено 18 открытых аукционов в электронной форме, которые прошли в условиях сговора участников на общую сумму более 3,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что виновными в участии в картеле признаны 90 компаний, а в качестве ответчиков по делу привлекалось порядка 120 юрлиц.
«Участниками картеля была разработана система «квот», которые рассчитывались с учетом начальной цены контракта пропорционально количеству участников аукциона. «Квоты» можно было получить, обменять или накопить. После накопления определенного количества «квот» и достижения договоренностей с остальными участниками картеля один из сговорившихся мог стать «контрактодержателем» по аукциону», — рассказали в ФАС.
Как отметили в ведомстве, подобные картели в сфере закупок для нужд силовых структур не только подрывают принцип конкуренции, но и угрожают национальной безопасности страны.
Все материалы будут переданы в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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