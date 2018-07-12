Конституционный суд признал незаконными действующие правила оплаты отопления

КС: добросовестные потребители вынуждены платить по системе "за себя и за того парня"

Конституционный суд (КС) признал не соответствующим Конституции правила начисления оплаты за отопление, сообщил с заседания суда корреспондент РАПСИ. Речь идет о статье 157 Жилищного кодекса и некоторых пунктах утвержденных правительством Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Причиной рассмотрения стала жалоба жителя Московской области Сергея Деминца, который живет в многоквартирном доме. Перед тем как дом был сдан в эксплуатацию, в нем были установлены коллективный прибор учета теплоэнергии и индивидуальные счетчики тепла. Однако часть жильцов демонтировала индивидуальные счетчики и стала платить по нормативу. Перед отопительным сезоном 2016 г. управляющая компания пересчитала суммы за отопление и распределила оплату между всеми жильцами с учетом размера их жилплощади. У жильцов со счетчиками эта сумма оказалась больше, чем они тратили по показаниям счетчика. Деминц обратился в управляющую компанию, но там стали настаивать на законности расчета платы исходя из размера занимаемой квартиры. Суды также встали на сторону управляющей компании.

КС отправил дело Деминца на пересмотр. Суд пришел к выводу, что действующие правила оплаты коммунальных услуг поощряют недобросовестных потребителей. Добросовестные же жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальную услугу вне зависимости от реальных объемов потребления ими тепла. Судьи КС обязали правительство внести изменения в существующий порядок оплаты коммунальных услуг. До внесения этих изменений суд потребовал рассчитывать по счетчику оплату для жильцов, которые установили индивидуальные приборы учета. С тех, у кого счетчиков нет или они были демонтированы, оплата должна взиматься по нормативам, указал КС. «Предполагается, что подсчет платы по нормативам потребления для собственников, у кого демонтированы или неисправны счетчики, выйдет им дороже, чем они платили бы по показаниям приборов учета тепла. Ну а дальше уже законодателю решать, как они все это выстроят», - пояснил РАПСИ судья КС Юрий Рудкин.

В постановлении КС судьи отметили, что действующие условия пагубно отражаются и на экологии, так как потребление коммунальных услуг может сильно возрасти. «Отсутствие экономических стимулов к обеспечению сохранности счетчиков является препятствием к достижению приоритетных целей и задач государства по энергосбережению», - сказано в постановлении КС.

Между тем депутаты Госдумы задумались об изменении порядка уплаты коммунальных услуг по единому платежному документу. Если инициатива депутатов будет поддержана, то неполный платеж не будет приводить к возникновению задолженности сразу по всем услугам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».