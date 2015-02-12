Девушка погибла, принимая ванну со смартфоном в руках

В Москве 24-летняя уроженка Омска Евгения Свириденко, приехавшая в столицу на заработки, скончалась, принимая ванну вместе со своим смартфоном iPhone 4, который в этот момент находился на зарядке. Девушку обнаружила ее соседка по квартире Наталья, которая вызвала бригаду скорой помощи, однако, спасти Евгению, к сожалению, не удалось, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.

Свой мобильный телефон погибшая использовала для общения в соцсети. Соседка по квартире подумала, что Евгении слишком долго нет, и зашла в ванную комнату. Девушка лежала в воде, а рядом с ней в воде лежал и ее мобильный телефон. Наталья вытащила свою подругу из воды, когда та еще дышала.

По одной из версий, зарядное устройство телефона имело оголенный провод. Правда, мать погибшей придерживается иной версии, она считает, что у ее дочери могло остановиться сердце, а смартфон уже потом упал к ней в ванну. В последнее время Евгения жаловалась на проблемы с сердцем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.