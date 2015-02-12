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Девушка погибла, принимая ванну со смартфоном в руках

12 Февраля 2015, 09:16 | В России

В Москве 24-летняя уроженка Омска Евгения Свириденко, приехавшая в столицу на заработки, скончалась, принимая ванну вместе со своим смартфоном iPhone 4, который в этот момент находился на зарядке. Девушку обнаружила ее соседка по квартире Наталья, которая вызвала бригаду скорой помощи, однако, спасти Евгению, к сожалению, не удалось, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.

Свой мобильный телефон погибшая использовала для общения в соцсети. Соседка по квартире подумала, что Евгении слишком долго нет, и зашла в ванную комнату. Девушка лежала в воде, а рядом с ней в воде лежал и ее мобильный телефон. Наталья вытащила свою подругу из воды, когда та еще дышала.

По одной из версий, зарядное устройство телефона имело оголенный провод. Правда, мать погибшей придерживается иной версии, она считает, что у ее дочери могло остановиться сердце, а смартфон уже потом упал к ней в ванну. В последнее время Евгения жаловалась на проблемы с сердцем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: iphone 4  смерть  скорая помощь  смартфон 



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Комментарии

  • CCC20:54, 12.02.2015#

    Если телефон был по прежнему в розетке, то подругу Наталью должно было тоже током шарахнуть. . .

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ21:08, 12.02.2015#

    Не могло вообще шарахнуть, это не фен и не утюг, там может только пощекотать

  • Псевдоним14:52, 13.02.2015#

    еще как могло. сэкономила как-то, купила китайскую зарядку. искрила-искрила потихоньку, а потом долбанула, да так, что сгорел телефон к шебеням. как выяснилось, через нее хоть холодильник можно было подключать. как брала на входе 220, так и выдавала. никаких ни 3-5.

  • приморский08:11, 23.03.2015#

    "китайскую зарядку" а у тебя видимо американская?

  • Псевдоним12:55, 24.03.2015#

    совсем кустарная, не родная. куплена не в салоне связи

  • РњРёС€Р°РЅРЇ21:41, 12.02.2015#

    Клубы, водка, ред-бул, недосып - вот вам проблемы с сердцем и не только!!!

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