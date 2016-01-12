Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Из внедорожника уборщицы "Газпрома" украли сумочку за 300 тысяч рублей
12 Января 2016, 17:15 | В России
В Москве из автомобиля уборщицы компании «Газпром» украли сумочку Dior за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Внедорожник Mitsubishi Outlander, принадлежащий 44-летней сотруднице холдинга, находился на территории парковки бизнес-центра «Румянцево» в Новой Москве, сообщает телеканал LifeNews. Женщина оставила автомобиль на парковке на три минуты, а по возвращении обнаружила, что дверь машины открыта. Из салона исчезла сумка с отделкой из крокодиловой кожи, а также банковские карточки и документы.
Когда произошел инцидент не сообщается.
Пострадавшая подала заявление о краже в полицию. В данный момент устанавливается общая сумма ущерба.
Автор:
Новости тематики
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Чиновники, включая некоторых губернаторов, продолжают безбоязненно выводить в оффшоры наворованные деньги
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Мошенника Мавроди похоронят за счет государства
- Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа
- В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь
- Всем задержанным полицией дадут право на звонок
Новости раздела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Чиновники, включая некоторых губернаторов, продолжают безбоязненно выводить в оффшоры наворованные деньги
- Суд заблокировал Telegram
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- ФСБ решила заблокировать Telegram
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Мошенника Мавроди похоронят за счет государства
- Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
- Мошенники придумали новый способ вымогательства денег через карту "Сбербанка"
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
Loading...
I just love trading. Making money right in your own home while sipping coffee has never been this good. Interested in learning how? Google Superior Trading System to find out.