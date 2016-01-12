Из внедорожника уборщицы "Газпрома" украли сумочку за 300 тысяч рублей

В Москве из автомобиля уборщицы компании «Газпром» украли сумочку Dior за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Внедорожник Mitsubishi Outlander, принадлежащий 44-летней сотруднице холдинга, находился на территории парковки бизнес-центра «Румянцево» в Новой Москве, сообщает телеканал LifeNews. Женщина оставила автомобиль на парковке на три минуты, а по возвращении обнаружила, что дверь машины открыта. Из салона исчезла сумка с отделкой из крокодиловой кожи, а также банковские карточки и документы.

Когда произошел инцидент не сообщается.

Пострадавшая подала заявление о краже в полицию. В данный момент устанавливается общая сумма ущерба.