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В России будут уничтожать не только контрабандные продукты, но и одежду
На фоне ухудшающихся отношений с Турцией Минпромторг решил ужесточить борьбу с нелегальной продукцией легкой промышленности. Подготовленные ведомством поправки не только накажут контрабандистов, но и упростят процесс принятия решений об уничтожении контрабандных и контрафактных товаров легкой промышленности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По итогам 2014 года Россия недополучила $1 млрд таможенных поступлений за ввоз этой продукции, оценили эксперты. По их данным, за последние пять лет в России уничтожили лишь 1,5 кг товаров легпрома по решению суда — соответствующей практики, по сути, нет. По замыслу Минпромторга, судебные решения также потребуются, но их получение будет оперативнее.
О том, что Минпромторг подготовил поправки, газете «Известия» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. Разработаны два пакета поправок: в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодексы, плюс в КоАП, в закон о таможенном регулировании (311-ФЗ) и промышленной политике (488-ФЗ). Предложенные меры должны сократить объемы незаконно ввозимых и реализуемых в России товаров легкой промышленности. Речь идет о контрафактной (поддельной) и контрабандной продукции, то есть ввезенной с нарушением таможенных правил. Как сообщили в министерстве, планируется ужесточить уголовные наказания за незаконно везенную продукции легпрома и установить новый порядок уничтожения изъятых товаров: разрешить это делать сразу после решения суда, без процедуры конфискации — перевода товара в собственность страны, который отнимает очень много времени.
Евтухов отметил, что на границе без решения суда можно уничтожать то, что с очевидностью ввезено незаконно: например, санкционные продукты или немаркированные вещи (например, шубы должны быть причипированы с марта 2016 года).
— Как правило, на таможне контрабандный товар, который не прошел границу, хранится от шести месяцев до года, а потом поступает на так называемые распродажи «таможенного конфиската», — говорит юрист коллегии адвокат «Улищенко и партнеры» Наталья Рамцева. По ее словам, контрафактные товары — в том числе «серый импорт» (ввезен в коммерческих целях без разрешения правообладателя) — обычно арестовываются и возвращаются в страну происхождения.
Теперь же, по словам Евтухова, контрабандные и контрафактные вещи будут оперативно измельчаться и захораниваться или же применяться как вторсырье в других отраслях, например в строительстве, — речи о сжигании не идет.
В 2014 году в Россию было импортировано одежды на 326,7 млрд рублей, сообщили в Минпромторге. Самая большая доля у Китая — 46,3%, дальше идет Бангладеш (7,03%), Турция (6,5%), Италия (5,27%), Республика Беларусь (4,86%), Вьетнам (3,84%), Индия (3,59%), Узбекистан (2,04%), Шри-Ланка (1,61%). Согласно данным исследования Центра международной торговли, общий импорт одежды, текстиля и обуви в Россию с января по сентябрь 2015 года составил $6,4 млрд (минус 36,8% по сравнению с тремя кварталами прошлого года). Поставки из Китая сократились на 39,6% до $3 млрд, экспорт из Бангладеша снизился на 14,1% до $415,4 млн, из Италии — на 36,2% до $401,1 млн, турецкие поставки упали на 30,6% до $358 млн.
В Ассоциации текстильщиков России «Известиям» сообщили, что по итогам 2014 года рынок ввозимых товаров легкой промышленности составил $23 млрд, из них $9 млрд пришлось на контрабанду и контрафакт, а в качестве пошлин страна недополучила $1 млрд. При этом уровень контрабанды и контрафакта в других странах составляет максимум 2%, подсчитали текстильщики. Глава Ассоциации текстильщиков Шамхал Ильдаров говорит, что в легпроме доля контрафактных товаров ничтожна — практически все приходится на контрабанду: на первом месте элитные товары из Европы, на втором — из Турции, на третьем — из Китая, — сообщил он.
Летом 2015 года Ильдаров выступал с инициативой уничтожения контрабанды и контрафакта прямо на границе.
— Достаточно уничтожить продукцию на $10 млн, чтобы полностью решить эту проблему. За последние пять лет в России было уничтожено только 1,5 кг нелегальных вещей. — отметил он. Ильдаров также отметил, что измельченная текстильная продукция может использоваться в различных строительных смесях.
Глава Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности («Союзлегпром») Андрей Разбродин говорит, что вопрос контрабанды и поддельных товаров должен решаться рядом мер, не только уничтожением. Эта мера, например, неактуальна в случае с «открытыми дырами» на границе, через которые ввозятся неидентифицированные товары, поэтому нужен комплекс мер.
— Например, у нас открыта граница с Казахстаном, у которого нет пошлин при ввозе продукции с Китаем, а у нас пошлины по отношению к этой стране есть. Товары, якобы предназначенные, согласно таможенной декларации, для казахстанского рынка, далее легко ввозятся в Россию, — уточняет он.
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Комментарии
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КОТ22:46, 08.12.2015#
Вот что что, а этого добра мы можем нашить себе сами!И по качеству будет лучше и цена доступнее! Талантов этой области хватает!Не те это уже кеды с 20го века. И технологии извесны и если будет промышленность то и наука рядом будет тоже, подкидывать идеи и материалы! Одеть и обуть мы себя сможем если захотим. На первой конечно будет дороговато, но потом, когда пойдет гораздо больший тираж, несомненно подешевеет!И для сырьевой базы у нас тоже все есть. Теперь и сейчас главное "ставить паруса и ловить попутный ветер". Легкую промышленность как и сельское хозяйство можно поднять за ТРИ ГОДА!А еще через ТРИ ГОДА развить мощности уже на 100%. Всем удачи кто рабоает в этой сфере!
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Псевдоним06:50, 09.12.2015#
Ну давай, КОТ, попробуй наладить производство в нашей стране. Бюрократия страшнючая за каждым углом - налоговая. Пенсионный - это вообще песня. . . . там постоянно дай. . . дай. . . . дай. . дай и т. д. и т. п. Если ты не власть имущий или не имеющий хотя бы связей с таковыми, не пользуешься (а ты и не сможешь) программами "поддержки малого бизнеса"(это вообще доступно избранным), если ты не имеешь хотя бы хорошего бухгалтера, который будет вести две отчётности (серая и белая) --- ты обречён в не выйти даже в ноль. . . .
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