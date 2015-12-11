В России будут уничтожать не только контрабандные продукты, но и одежду

На фоне ухудшающихся отношений с Турцией Минпромторг решил ужесточить борьбу с нелегальной продукцией легкой промышленности. Подготовленные ведомством поправки не только накажут контрабандистов, но и упростят процесс принятия решений об уничтожении контрабандных и контрафактных товаров легкой промышленности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По итогам 2014 года Россия недополучила $1 млрд таможенных поступлений за ввоз этой продукции, оценили эксперты. По их данным, за последние пять лет в России уничтожили лишь 1,5 кг товаров легпрома по решению суда — соответствующей практики, по сути, нет. По замыслу Минпромторга, судебные решения также потребуются, но их получение будет оперативнее.

О том, что Минпромторг подготовил поправки, газете «Известия» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. Разработаны два пакета поправок: в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодексы, плюс в КоАП, в закон о таможенном регулировании (311-ФЗ) и промышленной политике (488-ФЗ). Предложенные меры должны сократить объемы незаконно ввозимых и реализуемых в России товаров легкой промышленности. Речь идет о контрафактной (поддельной) и контрабандной продукции, то есть ввезенной с нарушением таможенных правил. Как сообщили в министерстве, планируется ужесточить уголовные наказания за незаконно везенную продукции легпрома и установить новый порядок уничтожения изъятых товаров: разрешить это делать сразу после решения суда, без процедуры конфискации — перевода товара в собственность страны, который отнимает очень много времени.

Евтухов отметил, что на границе без решения суда можно уничтожать то, что с очевидностью ввезено незаконно: например, санкционные продукты или немаркированные вещи (например, шубы должны быть причипированы с марта 2016 года).

— Как правило, на таможне контрабандный товар, который не прошел границу, хранится от шести месяцев до года, а потом поступает на так называемые распродажи «таможенного конфиската», — говорит юрист коллегии адвокат «Улищенко и партнеры» Наталья Рамцева. По ее словам, контрафактные товары — в том числе «серый импорт» (ввезен в коммерческих целях без разрешения правообладателя) — обычно арестовываются и возвращаются в страну происхождения.

Теперь же, по словам Евтухова, контрабандные и контрафактные вещи будут оперативно измельчаться и захораниваться или же применяться как вторсырье в других отраслях, например в строительстве, — речи о сжигании не идет.

В 2014 году в Россию было импортировано одежды на 326,7 млрд рублей, сообщили в Минпромторге. Самая большая доля у Китая — 46,3%, дальше идет Бангладеш (7,03%), Турция (6,5%), Италия (5,27%), Республика Беларусь (4,86%), Вьетнам (3,84%), Индия (3,59%), Узбекистан (2,04%), Шри-Ланка (1,61%). Согласно данным исследования Центра международной торговли, общий импорт одежды, текстиля и обуви в Россию с января по сентябрь 2015 года составил $6,4 млрд (минус 36,8% по сравнению с тремя кварталами прошлого года). Поставки из Китая сократились на 39,6% до $3 млрд, экспорт из Бангладеша снизился на 14,1% до $415,4 млн, из Италии — на 36,2% до $401,1 млн, турецкие поставки упали на 30,6% до $358 млн.

В Ассоциации текстильщиков России «Известиям» сообщили, что по итогам 2014 года рынок ввозимых товаров легкой промышленности составил $23 млрд, из них $9 млрд пришлось на контрабанду и контрафакт, а в качестве пошлин страна недополучила $1 млрд. При этом уровень контрабанды и контрафакта в других странах составляет максимум 2%, подсчитали текстильщики. Глава Ассоциации текстильщиков Шамхал Ильдаров говорит, что в легпроме доля контрафактных товаров ничтожна — практически все приходится на контрабанду: на первом месте элитные товары из Европы, на втором — из Турции, на третьем — из Китая, — сообщил он.

Летом 2015 года Ильдаров выступал с инициативой уничтожения контрабанды и контрафакта прямо на границе.

— Достаточно уничтожить продукцию на $10 млн, чтобы полностью решить эту проблему. За последние пять лет в России было уничтожено только 1,5 кг нелегальных вещей. — отметил он. Ильдаров также отметил, что измельченная текстильная продукция может использоваться в различных строительных смесях.

Глава Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности («Союзлегпром») Андрей Разбродин говорит, что вопрос контрабанды и поддельных товаров должен решаться рядом мер, не только уничтожением. Эта мера, например, неактуальна в случае с «открытыми дырами» на границе, через которые ввозятся неидентифицированные товары, поэтому нужен комплекс мер.

— Например, у нас открыта граница с Казахстаном, у которого нет пошлин при ввозе продукции с Китаем, а у нас пошлины по отношению к этой стране есть. Товары, якобы предназначенные, согласно таможенной декларации, для казахстанского рынка, далее легко ввозятся в Россию, — уточняет он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.