Селянин, сам того не подозревая, купил 79 автоматов Калашникова и 253 магазина к ним

Житель Удмуртии приобрел 79 автоматов Калашникова и 253 магазина к ним всего за 500 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как оказалось, водитель грузовика завода «Ижмаш» вез на свалку 60 ящиков и даже не подозревал, что внутри них находится оружие. Решив немного заработать, водитель продал деревянные ящики местному жителю, которому они понадобились в качестве альтернативы дровам. Как только реальное содержимое ящиков обнаружилось, за дело взялись силовики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.