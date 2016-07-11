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Селянин, сам того не подозревая, купил 79 автоматов Калашникова и 253 магазина к ним
11 Июля 2016, 15:08 | В России
Житель Удмуртии приобрел 79 автоматов Калашникова и 253 магазина к ним всего за 500 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как оказалось, водитель грузовика завода «Ижмаш» вез на свалку 60 ящиков и даже не подозревал, что внутри них находится оружие. Решив немного заработать, водитель продал деревянные ящики местному жителю, которому они понадобились в качестве альтернативы дровам. Как только реальное содержимое ящиков обнаружилось, за дело взялись силовики.
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Теги: калашников оружие автомат магазин
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