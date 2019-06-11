Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин пригрозил чисткой вышедшим из-под контроля силовикам
Предприниматели считают тотальный прессинг правоохранительных ведомств и необъективный суд одной из главных проблем российского бизнеса
Президент РФ Владимир Путин считает, что для улучшения ситуации с правами бизнеса необходимо очистить силовые структуры и суды от недобросовестных сотрудников.
«Что касается отношений бизнеса и правоохранительных органов. Логика наших действий заключается в следующем: это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотреблений правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц», - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
По его словам, «важнейшее условие эффективности такой работы - это повышение прозрачности деловой среды».
«Это тоже имеет очень большое значение», - подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что «уже в этом году будет запущена цифровая платформа, своеобразный цифровой омбудсмен».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Путин пригрозил чисткой вышедшим из-под контроля силовикам
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- В России будут уничтожать не только контрабандные продукты, но и одежду
- Безлактозный сыр оказался обычной контрабандой
- Роспотребнадзор нашел в виски Jack Daniel's средство от клещей
- Роспотребнадзор таки обнаружил в американском виски "подозрительные вещества"
Новости раздела
- Путин пригрозил чисткой вышедшим из-под контроля силовикам
- Мошенники освоили новый способ кражи денег через банкоматы Сбербанка
- ЕГЭ превратили в казнь
- Причиной катастрофы "Суперджета" в Шереметьево могла стать молния
- Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров
- Российская семья выкинула на помойку несколько миллионов рублей
- Российская авиакомпания приостановила полеты на Boeing 737 MAX
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
- В России предложено ввести понятие "вынужденная коррупция"
- Пойманному в Приморье убийце 81 человека дали второе пожизненное наказание
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- У Дальнего Востока отбирают еще одну привилегию
- В Приморье резко подешевел один из сегментов рынка недвижимости
- "Спасскцемент" пожинает плоды свертывания "строек века"
- Общественное телевидение Приморья победило в "Рублевой зоне"
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- Один из крупнейших портов Приморья может оказаться без работы
- Во Владивостоке отменили разрешение на строительство автосервисного комплекса в центре города
- Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
- В аэропорту Магадана приземлился первый самолет по новому маршруту из Екатеринбурга