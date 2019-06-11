Путин пригрозил чисткой вышедшим из-под контроля силовикам

Предприниматели считают тотальный прессинг правоохранительных ведомств и необъективный суд одной из главных проблем российского бизнеса

Президент РФ Владимир Путин считает, что для улучшения ситуации с правами бизнеса необходимо очистить силовые структуры и суды от недобросовестных сотрудников.

«Что касается отношений бизнеса и правоохранительных органов. Логика наших действий заключается в следующем: это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотреблений правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц», - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, «важнейшее условие эффективности такой работы - это повышение прозрачности деловой среды».

«Это тоже имеет очень большое значение», - подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что «уже в этом году будет запущена цифровая платформа, своеобразный цифровой омбудсмен».